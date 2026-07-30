Sửa luật, hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở

Theo dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi), Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở để hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở thông qua việc thúc đẩy phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, bao gồm nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của cá nhân, gia đình, hỗ trợ vốn để cải tạo, xây dựng lại nhà ở; bên cạnh nhà ở để bán. Nhà nước ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở chính sách; có chính sách hỗ trợ nhà ở cho cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Đáng chú ý, dự thảo luật lần này đã dành chương IV quy định về loại hình nhà ở cho thuê, làm rõ nguồn vốn đầu tư, quỹ đất, chính sách ưu đãi, giá thuê và cơ chế quản lý. Đồng thời, dự thảo đề xuất xây dựng quỹ nhà ở tại địa phương nhằm tạo nguồn lực bền vững cho việc đầu tư, tạo lập quỹ nhà cho thuê. Cạnh đó, dự thảo bổ sung chính sách phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp; hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và các loại nhà ở dành cho nhóm đối tượng chính sách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ảnh: TTXVN

Trình bày ý kiến thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, phân biệt các trường hợp "cho thuê" khi phát triển "nhà ở thương mại", "nhà ở thương mại có giá phù hợp", "nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân" với trường hợp phát triển "nhà ở cho thuê" để có cơ sở áp dụng các chính sách phù hợp, tránh vướng mắc khi triển khai thực hiện. Về chính sách phát triển loại hình "nhà ở thương mại giá phù hợp", Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, cân nhắc sự cần thiết, làm rõ cơ sở đề xuất loại hình này, đặc biệt là căn cứ để xác định như thế nào là "giá phù hợp", phân biệt với nhà ở thương mại thông thường.

Phó chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát các quy định của dự thảo luật, bảo đảm thiết kế các công cụ quản lý hiệu quả, phù hợp với quy định của Hiến pháp; đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đặc biệt là với các luật có liên quan, trong đó có một số dự án luật sẽ trình QH xem xét ngay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất (tháng 8.2026).

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ QH cũng cho ý kiến về dự án luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Một trong những điểm mới quan trọng nhất là đề xuất chuyển thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản từ Thủ tướng về UBND cấp tỉnh. Việc phân cấp này được kỳ vọng sẽ phân định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ, giúp các dự án sớm được triển khai và khơi thông nguồn vốn.

Trình bày ý kiến của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ việc phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định chuyển nhượng đối với dự án liên tỉnh, có yếu tố quốc phòng, an ninh, nghĩa vụ tài chính lớn hoặc cơ chế đặc thù cần ý kiến hay quyết định của cơ quan T.Ư, đã được Thủ tướng chấp thuận đầu tư trước đây.

Ông Mãi cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị T.Ư 3 khóa XIV, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28.7 và chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản.