Suất tứ kết đầu tiên đã có chủ

Tấm thẻ đỏ tai hại

Sau thất bại 0-3 trước đội Trường ĐH Thủy lợi ở trận ra quân, các cầu thủ đội Trường ĐH Đồng Tháp dồn quyết tâm cao độ cho trận đấu với đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng đội bóng đến từ đất sen hồng nhập cuộc đầy tự tin, tạo thế trận tấn công lấn lướt. Chỉ trong 5 phút đầu hiệp 1, các học trò HLV Joao Pedro đã bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn. Tiếp đến là hàng loạt cơ hội nhưng Huỳnh Ngọc Luân, Nguyễn Hoàng Phúc, Lê Tấn Hào vẫn không đánh bại được thủ môn Lý Toàn Tâm thi đấu xuất sắc trong khung thành đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Phút giây mất kiểm soát khiến Huỳnh Ngọc Luân phạm lỗi với đối thủ, nhận thẻ vàng thứ hai, rời sân ở phút 27, đẩy đội Trường ĐH Đồng Tháp vào tình thế hết sức khó khăn. Thế trận từ đây cũng xoay chiều khi các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai giành quyền kiểm soát thế trận. Thi đấu lấn lướt, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 54 do công của Nguyễn Gia Huy. Nhận đường chuyền từ cánh phải của đồng đội Vũ Minh Khải, Gia Huy dứt điểm thành công trong tư thế trống trải. Đó cũng là bàn thắng duy nhất mang về thắng lợi cho đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Dù rất cố gắng nhưng do thi đấu ít hơn 1 người sau tấm thẻ đỏ tai hại của Huỳnh Ngọc Luân nên các cầu thủ đội Trường ĐH Đồng Tháp "lực bất tòng tâm".

Đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai sớm giành vé vào vòng tứ kết ẢNH: ĐỘC LẬP

Chưa có điểm nào sau 2 lượt trận, đội Trường ĐH Đồng Tháp chờ cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết ở lượt trận cuối chạm trán đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Trong khi đó, với thành tích toàn thắng sau 2 trận, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai sớm giành vé vào vòng tứ kết. Sau trận đấu, HLV Lê Hữu Phát của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cho biết tấm thẻ đỏ của tiền đạo Huỳnh Ngọc Luân là bước ngoặt của trận đấu. "Trước đó đội bóng này chơi bóng dài khó chịu, gây ra nhiều khó khăn cho đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Trong đó tiền đạo Huỳnh Ngọc Luân là người có khả năng đánh đầu tốt, quân bài quan trọng trong lối chơi bóng dài của đội Trường ĐH Đồng Tháp", HLV Phát nói.

Nỗ lực được đền đáp

Ở trận còn lại bảng B, đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM kiên cường cầm hòa ứng viên vô địch đội Trường ĐH Thủy lợi. Tinh thần thi đấu quyết tâm cùng sự lăn xả giúp đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM giữ sạch mành lưới trước đội Trường ĐH Thủy lợi trong hiệp 1. Lối chơi kiểm soát được các cầu thủ đội Trường ĐH Thủy lợi phát huy. Các học trò của HLV Vũ Văn Trung không nôn nóng, giữ nhịp thi đấu chậm kết hợp một số pha tăng tốc bất ngờ. Hoàng Danh, Bảo Trung, Xuân Trường, đặc biệt là Đức Hoan có rất nhiều cơ hội từ các pha xử lý mang tính đột biến nhưng không cụ thể hóa thành bàn thắng.

Những thay đổi trong hiệp 2, đặc biệt đẩy nhanh nhịp độ tấn công được các cầu thủ đội Trường ĐH Thủy lợi áp dụng. Đây cũng là hiệp đấu mà gần như toàn bộ đội hình Trường ĐH Sư phạm TP.HCM lùi về sân nhà phòng ngự. Lối chơi phòng ngự số đông cùng tài năng của thủ môn Phạm Gia Bảo giúp đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đánh bật rất nhiều pha tấn công nguy hiểm từ phía đội Trường ĐH Thủy lợi, xuất sắc cầm hòa đối thủ. Tinh thần thi đấu kiên cường giúp đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM xứng đáng có điểm số đầu tiên ở VCK, qua đó nuôi hy vọng tranh vé vào vòng tứ kết. Trong khi đó với 4 điểm trong tay, tấm vé vào tứ kết cũng trong tầm tay đội Trường ĐH Thủy lợi.

Xếp hạng bảng B sau lượt trận thứ 2 1. Đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (6 điểm, hiệu số 3) 2. Đội Trường ĐH Thủy lợi (4 điểm, hiệu số 3) 3. Đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (1 điểm, hiệu số -2) 4. Đội Trường ĐH Đồng Tháp (0 điểm, hiệu số -4)