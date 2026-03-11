Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai 'lĩnh ấn tiên phong' vào tứ kết: Bước ngoặt thẻ đỏ

Nghi Thạo
Nghi Thạo
11/03/2026 16:35 GMT+7

Với chiến thắng kịch tính 1-0 trước đội Trường ĐH Đồng Tháp, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã chính thức trở thành đội bóng đầu tiên ghi danh vào vòng tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Trận đấu giữa đội Trường ĐH Công nghệ Đồng NaiTrường ĐH Đồng Tháp diễn ra chiều 11.3 trên sân Trường ĐH Nha Trang, thuộc khuôn khổ lượt thứ hai bảng B - VCK TNSV THACO cup 2026. Bước vào màn so tài này, đội Trường ĐH Đồng Tháp với nền tảng thể lực tốt và lối chơi bóng dài đã gây ra vô vàn khó khăn cho thầy trò HLV Lê Hữu Phát ngay từ những phút đầu. Theo nhận định của ông Phát, đối thủ đã trình diễn một lối đá "rất khó chịu". HLV trưởng đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai thừa nhận: "Với lực lượng đa số là cầu thủ nhỏ con, chúng tôi đã phải vất vả chống đỡ những pha bóng dài và bóng bổng liên tục từ phía đội bóng xứ sen hồng".

"Gió đổi chiều" sau tấm thẻ đỏ

Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng những biến số bất ngờ và bước ngoặt của trận đấu này đã xuất hiện ở phút 27. Tiền đạo Huỳnh Ngọc Luân của đội Trường ĐH Đồng Tháp nhận thẻ vàng thứ hai và buộc phải rời sân sớm. Chính tấm thẻ đỏ này đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, khiến đội Trường ĐH Đồng Tháp chơi thiếu người và đánh mất đi ưu thế tấn công.

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai 'lĩnh ấn tiên phong' vào tứ kết: Bước ngoặt thẻ đỏ- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Đồng Tháp (trái) chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian hiệp 1, trước khi phải chơi thiếu người

ẢNH: ĐỘC LẬP

HLV Lê Hữu Phát khẳng định: "Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu chính là tấm thẻ đỏ của cầu thủ bên phía đội Trường ĐH Đồng Tháp. Việc chơi hơn người đã giúp cho đội Trường ĐH Đồng Nai dễ đá hơn rất nhiều, từ đó có được bàn thắng". Ông Phát cũng phân tích thêm rằng việc đối phương mất đi tiền đạo chủ lực chơi bóng bổng tốt là một tổn thất lớn, giúp hàng phòng ngự đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai giải tỏa được áp lực nghẹt thở trước đó.

Tận dụng ưu thế hơn người, các cầu thủ Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai bắt đầu gia tăng sức ép trong hiệp 2. Thành quả cuối cùng cũng đến ở phút 54, khi Nguyễn Gia Huy có pha dứt điểm chính xác khai thông bế tắc. Bàn thắng duy nhất này không chỉ mang về 3 điểm mà còn là lời khẳng định cho bản lĩnh và khả năng tận dụng thời cơ của đội bóng miền Đông Nam bộ.

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai 'lĩnh ấn tiên phong' vào tứ kết: Bước ngoặt thẻ đỏ- Ảnh 2.

Gia Huy ghi bàn thắng quý giá, giúp đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai trở thành cái tên đầu tiên ghi danh vào vòng tứ kết

ẢNH: ĐỘC LẬP

Chiến thắng tối thiểu nhưng hiệu quả tối đa, khi giúp đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai bỏ túi 6 điểm sau 2 lượt trận, hiên ngang tiến vào vòng knock-out sớm một vòng đấu. Với tấm vé sớm trong tay, vị thuyền trưởng đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cũng hé lộ kế hoạch cho lượt trận cuối cùng tại bảng B, đó là sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ ít thi đấu được ra sân cọ xát, nhằm chuẩn bị một lực lượng dày dạn và sẵn sàng nhất cho những trận quan trọng tại vòng tứ kết sắp tới.

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai 'lĩnh ấn tiên phong' vào tứ kết: Bước ngoặt thẻ đỏ- Ảnh 3.

 

