Bảng A quá căng thẳng, không đội nào dám chủ quan

Sự tiếc nuối của cầu thủ Trường ĐH Tôn Đức Thắng trận gặp Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ở VCK giải TNSV 2026 ảnh: Duy Anh

Khó lường bảng A giải TNSV

Sau 2 lượt thi đấu đầu tiên, bảng A VCK giải TNSV THACO CUP 2026 đang có cục diện nóng bỏng, khi 2 đội Trường CĐ FPT Polytechnic và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đều đang có 4 điểm, chỉ chênh nhau vị trí nhất nhì bởi hiệu số phụ (lần lượt là +2 so với +1).

Xếp ngay phía sau là đội Trường ĐH Nha Trang đang có 2 điểm và đội xếp chót là Trường ĐH Tôn Đức Thắng chưa có điểm nào. Thú vị ở chỗ cả 4 đội bóng này đều có cơ hội đi tiếp.

Cụ thể đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng vẫn còn cơ hội tranh 1 trong 2 suất hạng 3 có thành tích tốt nhất nếu đánh bại được đội Trường ĐH Nha Trang ở lượt đấu cuối sẽ diễn ra lúc 15 giờ 45 ngày 13.3 với tỷ số đậm.

HLV Đông Triều đang cùng Trường CĐ FPT Polytechnic đang chơi ấn tượng ảnh: Độc Lập

Ngược lại, Trường ĐH Nha Trang nếu giành trọn 3 điểm trước Trường ĐH Tôn Đức Thắng thậm chí có thể đi cửa chính vào vòng trong với ngôi nhì bảng A nếu cặp đấu còn lại có kết quả thắng thua.

Ở trận đấu trước đó lúc 13 giờ 30 ngày 13.3, 2 đội bóng Trường CĐ FPT Polytechnic và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sẽ đụng độ không chỉ để tranh ngôi nhất bảng, mà còn phải có điểm để tránh trường hợp bị mất 1 trong 2 tấm vé chính thức của bảng A.

Chính hoàn cảnh đặc biệt, nơi cả 4 đội bóng đều còn nuôi hy vọng sẽ khiến lượt đấu cuối cùng của bảng A VCK giải TNSV THACO CUP 2026 hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn và rất đáng chờ đợi.

Niềm vui ghi bàn của đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang ảnh: Duy Anh

HLV Trần Văn Dũng, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chia sẻ: "Đội trường ĐH Công nghiệp TP.HCM hiện tại đang có 4 điểm nhưng vẫn chưa chắc chắn lọt vào vòng trong, tạm thua Trường CĐ FPT Polytechnic hiệu số phụ.

Nếu trận tới họ thắng thì chúng tôi chỉ có 4 điểm và nếu đội Trường ĐH Nha Trang thắng sẽ có 5 điểm và vượt lên xếp hạng nhì. Suất hạng 3 cũng phải so với thành tích các đội ở bảng B và C nữa. Do đó đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng nếu thắng đậm vẫn có khả năng đi tiếp.

Đối với tôi tất cả các trận đấu ở VCK giải TNSV THACO CUP 2026, không chỉ bảng A mà ở bảng B, C cũng như những trận chung kết đối với tất cả các đội.

HLV Trần Văn Dũng dặn dò các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM trước giờ xung trận ảnh: Duy Anh

Riêng với đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, trong các tính toán chúng tôi có nghĩ đến kết quả hòa có tỷ số cao với Trường CĐ FPT Polytechnic.

Nhưng thực ra chúng tôi sẽ cố gắng yêu cầu một trận hòa ở trận cuối thôi, vì Trường CĐ FPT Polytechnic là đội bóng rất khó chịu. Trận đầu tiên đá với chủ nhà, họ đã trình diễn lối đá rất tốt và chất lượng.

Đến trận thứ 2 gặp đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng rất đáng gờm nhưng đội bóng của HLV Trần Hữu Đông Triều đã thắng rất thuyết phục. Đội trường ĐH Công nghiệp TP.HCM rất tôn trọng sức mạnh của đối thủ này".