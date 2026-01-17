Suất VCK thứ 2 và bàn thắng nhanh kỷ lục

HLV Đ ÔNG T RIỀU TẠO MỐC SON

Hôm qua (16.1) tại vòng loại khu vực phía bắc, đội Trường CĐ FPT Polytechnic nối gót đội Trường ĐH Thủy lợi, giành vé tham dự VCK TNSV THACO cup 2026. Ở lượt trận thứ hai nhóm B, đội Trường CĐ FPT Polytechnic đánh bại đội Trường ĐH Công nghệ Đông Á với tỷ số 4-1. Cùng với chiến thắng quan trọng ở lượt trận ra quân trước đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội giúp đội Trường CĐ FPT Polytechnic sớm đoạt vé tham dự VCK. Bởi lẽ nếu đội Trường CĐ FPT Polytechnic thua ở trận cuối mà đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội hoặc đội Trường ĐH Công nghệ Đông Á thắng thì họ cũng xếp sau vì thua đối đầu.

Nguyễn Lê Minh (8) ghi bàn mở tỷ số cho đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM ở giây thứ 8 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây được xem là mốc son với đội Trường CĐ FPT Polytechnic do HLV Trần Hữu Đông Triều dẫn dắt. Ở lần đầu tham dự TNSV THACO cup năm ngoái, đội Trường CĐ FPT Polytechnic chưa gặt hái thành công. Thế nhưng lãnh đạo nhà trường tin tưởng vào khả năng của HLV Trần Hữu Đông Triều cùng BHL và tạo điều kiện tốt nhất để anh phát huy khả năng. Sau gần 1 năm tuyển chọn nhân tài sinh viên trong hệ thống trường, ăn tập bài bản, đội Trường CĐ FPT Polytechnic đã "lột xác". Việc họ đánh bại được thế lực hàng đầu bóng đá sinh viên khu vực phía bắc là đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội cho thấy tiềm lực mạnh, khả năng tiến sâu ngay ở lần đầu tham dự VCK.

B ÀN THẮNG NHANH KỶ LỤC

Ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của nhóm 6, vòng loại khu vực TP.HCM, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng với tỷ số cực đậm 10-0 trước đội Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM. Điểm nhấn trong trận thắng này của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai là bàn thắng nâng tỷ số lên 6-0 của Nguyễn Phạm Đăng Khoa ở phút 56. Khi đội nhà đang chuẩn bị thực hiện một tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Đăng Khoa được tung vào sân từ băng ghế dự bị và ngay lập tức đã chọc thủng lưới đối phương chỉ sau vài giây xuất hiện. Đăng Khoa hoàn tất cú đúp bàn thắng cho mình khi có thêm một pha lập công ở phút 59.

Trong khi đó, trận đấu còn lại của nhóm 6 giữa đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM và đội Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Đáng chú ý, Nguyễn Lê Minh ghi bàn mở tỷ số cho đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM ở giây thứ 8, lập kỷ lục bàn thắng được ghi nhanh nhất giải đấu tính đến lúc này. Thầy trò HLV Phan Hoàng Vũ 2 lần vươn lên dẫn trước, nhưng chung cuộc vẫn phải chia điểm trên sân Tao Đàn khi hòa 2-2 với đội Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Cú trượt chân này khiến đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM hụt hơi trong cuộc đua song mã cho ngôi nhất nhóm. Sau 2 lượt trận, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai dẫn đầu nhóm 6 với 6 điểm, còn đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM xếp nhì với 4 điểm. Hai đội này sẽ đá "chung kết" ở lượt trận cuối vào ngày 21.1 nhằm tranh suất vào vòng play-off.

Ở nhóm 5, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM khẳng định sức mạnh khi thắng đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM 2-0, đạt 6 điểm. Đội bóng này chiếm ưu thế trong cuộc đua với đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (3 điểm), đội Trường ĐH Kinh tế - Luật (3 điểm) trong lượt trận cuối để tranh ngôi nhất nhóm cùng tấm vé dự play-off.

Trong khi đó tại lượt đầu nhóm B, vòng loại khu vực Tây Nam bộ, đội Trường ĐH Cửu Long thắng đội Trường ĐH FPT Cần Thơ 2-0 nhờ màn tỏa sáng của Nguyễn Lê Hoàng Tuấn với cú đúp bàn thắng ở hiệp 2. Ở trận còn lại, đội Trường ĐH Trà Vinh cầm chân đội ĐH Cần Thơ với tỷ số 1-1.