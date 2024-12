Sức khỏe nạn nhân vụ phóng hỏa ở Hà Nội 'diễn biến khó lường'

Chiều nay 20.12, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 4 nạn nhân nguy kịch trong vụ cháy quán hát cho nhau nghe ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, đêm 18.12 đã được chuyển từ Bệnh viện E về Bệnh viện Bạch Mai, điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực và Trung tâm Chống độc.

Dung dịch rửa phổi, phế nang của các nạn nhân cho thấy đường hô hấp nhiễm rất nhiều muội than do đám cháy ẢNH: NGUYÊN HÀ

Qua hội chẩn điều trị, chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai đánh giá, các nạn nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương, ngộ độc do hỗn hợp các khí độc; bị bít tắc đường thở do muội than từ đám cháy, bị bỏng nặng niêm mạc toàn bộ đường hô hấp, tổn thương phổi lan tỏa hai bên, tổn thương cơ tim, tiêu cơ vân. Các nạn nhân tiên lượng nặng, nhiều nguy cơ diễn biến khó lường, nguy cơ tử vong cao.

"Bệnh viện Bạch Mai dốc toàn lực, tập trung cứu chữa cho các nạn nhân", PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết. Các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành trong nhiều lĩnh vực cấp cứu, chống độc, hồi sức, hô hấp, nhiễm khuẩn tại các viện, trung tâm, khoa, phòng Bệnh viện Bạch Mai đã được huy động hội chẩn và đưa ra phương án điều trị kịp thời, tích cực.

Các nạn nhân được hỗ trợ hô hấp, thở ô xy, đặt nội khí quản, thở máy, thủ thuật đảm bảo thông khí, nội soi phế quản bơm rửa phế quản, phế nang, khí dung, dùng thuốc phòng tránh các biến chứng muộn về thần kinh, tâm thần.

PGS-TS Nguyễn Văn Chi (Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ, các nạn nhân trong vụ phóng hỏa hít phải khí độc, gây nhiều tổn thương nghiêm trọng các cơ quan trong cơ thể, được đánh giá tương tự như nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân hồi tháng 9.2023.