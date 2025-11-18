Sức khỏe nhạc sĩ Phạm Đăng Khương đang dần cải thiện

Dù nhạc sĩ Phạm Đăng Khương đang được các bác sĩ điều trị tích cực, trên mình đầy các dây nhợ y tế, nhưng khi nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đến lấy tay ra hiệu, thì thầm: "Em Toàn đây", và nhắc tới ca khúc Nửa đêm nhớ mẹ (thơ: Nguyễn Ngọc Toàn) từng được ông phổ nhạc, gương mặt gầy gò của tác giả Con đường đến trường biểu hiện đầy xúc cảm, gần như chực khóc, khiến ai nấy đều xúc động. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ với gia đình nỗi vất vả chăm lo cho nhạc sĩ lúc bệnh tật và mong ông sớm hồi phục sức khỏe, để trở lại con đường âm nhạc mà ông gắn bó gần như suốt cả cuộc đời.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn thăm hỏi, tặng quà nhạc sĩ Phạm Đăng Khương và động viên con trai nhạc sĩ (giữa) ẢNH: QUỲNH TRÂN

Thông tin với PV Thanh Niên về bệnh tình của nhạc sĩ, bác sĩ Vũ Đình Ân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Quân y 175), cho biết: "Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương nhập viện ngày 22.6.2025, lúc đầu điều trị tại khoa bệnh nghề nghiệp (A25) vì hội chứng Steven Johnson, tiểu đường type 2. Bệnh tiến triển nặng nhanh biểu hiện suy hô hấp nguy kịch (ARDS), tụt huyết áp không đáp ứng bù dịch, suy đa cơ quan. Ông được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực và chống độc với chẩn đoán: sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi - ARDS, suy đa cơ quan trên nền bệnh nhân tiểu đường type 2, hội chứng Steven Johnson, có tiên lượng tử vong rất cao. Được hội chẩn viện và các chuyên gia, xử trí tích cực: thở máy theo ARDS network, lọc máu liên tục nhiều ngày, kháng sinh phổ rộng liều cao thậm chí cả các kháng sinh thế hệ mới, kháng nấm, kết hợp dinh dưỡng tích cực, điều chỉnh nước, điện giải và tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng…, tính đến thời điểm này bệnh nhân đã tự thở qua shiley (mở khí quản), đã tỉnh, có thể nhận biết người thân. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn suy mòn, suy kiệt sau những ngày bị bệnh nặng, cần phải tiếp tục chăm sóc và điều trị tích cực, đặc biệt là dinh dưỡng và phục hồi chức năng. Việc này có thể thực hiện tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên y tế hoặc tại các trung tâm phục hồi chức năng nghề nghiệp".

Theo chia sẻ của anh Phạm Hồ Huy Vũ, con trai nhạc sĩ, những ngày gần đây nhạc sĩ đã thể hiện được cảm xúc buồn vui, đôi khi thấy bạn đến thăm xúc động quá lại muốn khóc. Phòng điều trị nằm gần cửa sổ nên buổi sáng người nhà kéo rèm để nhạc sĩ có thể tắm nắng qua cửa sổ. Ông hồi phục sức khỏe khá tốt và nhận biết được mọi thứ xung quanh.

Qua Báo Thanh Niên, anh Phạm Hồ Huy Vũ gửi lời cảm ơn chân thành đến quý độc giả, đồng nghiệp và mọi người đã yêu thương nhạc sĩ Phạm Đăng Khương: "Trong cơn trọng bệnh của bố tôi, gia đình nhận được sự quan tâm quá lớn của mọi người, không biết lấy gì đền đáp nổi. Nhờ những tấm lòng yêu thương ấy mà bố tôi đang hồi phục sức khỏe, sớm trở lại cuộc sống bình thường, để tiếp tục sáng tác nhiều ca khúc hay, mới…, cống hiến cho nền văn nghệ nước nhà".