10 dấu hiệu ‘tố cáo’ bạn có thể mắc bệnh Alzheimer

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết: “Trí nhớ thường thay đổi khi con người già đi. Một số người nhận thấy những thay đổi trong bản thân trước khi bất kỳ ai khác nhận thấy. Đối với những người khác, bạn bè và gia đình là những người đầu tiên nhìn thấy những thay đổi về trí nhớ, hành vi hoặc khả năng. Những người có một hoặc nhiều trong 10 dấu hiệu cảnh báo dưới đây nên đi khám để tìm nguyên nhân. Việc chẩn đoán sớm giúp họ có cơ hội tìm cách điều trị và lập kế hoạch cho tương lai”, theo Eat This, Not That!

1. Mất trí nhớ làm gián đoạn cuộc sống hằng ngày

Như “quên các sự kiện, lặp lại bản thân hoặc dựa vào nhiều công cụ hỗ trợ hơn để giúp bạn ghi nhớ (như ghi chú hoặc lời nhắc)”, theo CDC.

2. Khó khăn trong lập kế hoạch hoặc giải quyết vấn đề

Như “gặp khó khăn khi thanh toán hóa đơn hoặc công thức nấu ăn mà bạn đã sử dụng trong nhiều năm”, CDC nói.

3. Khó khăn khi hoàn thành các công việc quen thuộc ở nhà, tại cơ quan hoặc khi giải trí

Như “gặp vấn đề với việc nấu ăn, địa điểm lái xe, sử dụng điện thoại di động hoặc mua sắm”, CDC cho biết.

4. Lẫn lộn với thời gian hoặc địa điểm

Như “gặp khó khăn trong việc hiểu một sự kiện sẽ xảy ra sau đó, hoặc mất dấu ngày tháng”, theo CDC.

5. Rắc rối khi hiểu hình ảnh trực quan và mối quan hệ

Bệnh nhân Alzheimer gặp khó khăn trong việc hiểu một sự kiện sẽ xảy ra sau đó Ảnh minh họa: Shutterstock

Như “gặp khó khăn hơn trong việc giữ thăng bằng hoặc đánh giá khoảng cách, vấp phải đồ đạc ở nhà hoặc làm đổ hoặc rơi đồ vật thường xuyên hơn”, CDC cho biết.

6. Có vấn đề với từ ngữ khi nói hoặc viết

Như “gặp khó khăn khi theo dõi hoặc tham gia một cuộc trò chuyện hoặc vất vả để tìm một từ bạn đang tìm kiếm (nói “vật đó trên cổ tay của bạn cho biết thời gian” thay vì “đồng hồ”)”, CDC nói.

7. Đặt sai vị trí và mất khả năng thực hiện lại các bước

Như “đặt chìa khóa ô tô vào máy giặt hoặc máy sấy hoặc không thể dò lại các bước để tìm thứ gì đó”, CDC nói.

8. Phán đoán giảm hoặc kém

Như “trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo, không quản lý tốt tiền bạc, ít chú ý đến vệ sinh hoặc gặp khó khăn khi chăm sóc thú cưng”, CDC cho biết.

9. Rút lui khỏi công việc hoặc hoạt động xã hội

Như "không muốn đến nhà thờ hoặc các hoạt động khác như bạn thường làm, không thể theo dõi các trận bóng đá hoặc theo dõi những gì đang xảy ra", theo CDC.

10. Thay đổi về tâm trạng và tính cách

Như “dễ bị buồn trong những tình huống thông thường hoặc sợ hãi hoặc nghi ngờ”, theo CDC.

11. Phải làm gì nếu bạn gặp các triệu chứng trên?

Hãy nhớ rằng: “Mất trí nhớ làm gián đoạn cuộc sống hằng ngày không phải là một phần điển hình của lão hóa”, CDC viết. Cũng theo CDC, nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào ở trên, hãy liên hệ với chuyên gia y tế.