Bạn cũng nên chú ý tăng cường khả năng miễn dịch nhằm đối phó vi khuẩn và vi rút gây nhiễm trùng. Sau đây là 10 loại thực phẩm giúp tăng cường sức khỏe trong mùa đông, theo trang tin India.



Trứng: Nên ăn mỗi ngày, đặc biệt là vào mùa đông. Giàu vitamin D, trứng sẽ làm cho bạn khỏe. Việc hấp thu đầy đủ vitamin D có thể làm hạ thấp rủi ro nhiễm trùng đường hô hấp.

Cải bó xôi: Chứa nhiều kẽm và những chất dinh dưỡng khác, cải bó xôi giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Ăn cải bó xôi sẽ giúp cơ thể đối phó tốt hơn với những bệnh thường gặp vào mùa đông.

Cam: Cùng với những loại quả có múi khác, cam là nguồn vitamin C dồi dào, vốn có thể giúp cải thiện triệu chứng cảm và rút ngắn thời gian tồn tại của những triệu chứng này. Nó cũng là công cụ phòng ngừa bệnh cảm lạnh thông thường.

Sữa chua: Chứa nhiều probiotic và những dưỡng chất khác như carbohydrate và protein. Nó cũng chứa nhiều vitamin D, các enzyme, a xít béo omega-3, kali, magnesium và calcium, tốt cho sức khỏe.

Quả lựu: Loại quả này chứa nhiều polyphenol, vốn là chất chống ô xy hóa cực mạnh, có thể chống thương tổn tế bào do các gốc tự do gây ra. Nghiên cứu cho thấy nước quả lựu 100% có hàm lượng polyphenol cao nhất so với các loại nước trái cây hỗn hợp.

Ớt chuông: Cũng được xem là một “kho” chứa vitamin C. Vì thế, bạn có thể ăn ớt chuông vàng hoặc đỏ hằng ngày để củng cố “lá chắn” miễn dịch.

Cá: Những loại cá như cá tuyết và cá hồi chứa nhiều vitamin B12 giúp hệ miễn dịch vận hành hiệu quả. Ăn những loại cá này sẽ giúp giảm bớt tình trạng đuối sức và mệt mỏi.

Rau củ: Những loại rau củ như cà rốt, củ cải và củ cải đường dễ chế biến, thơm ngon và tốt cho sức khỏe của bạn.

Củ cải cung cấp vitamin A và C, trong khi cà rốt là “kho” beta-carotene.

Tiêu đen: Là một loại gia vị được tìm thấy ở hầu hết các gia đình. Nó được biết đến nhiều nhờ đặc tính chống cảm lạnh. Hãy thêm tiêu đen vào bát cháo và bạn sẽ cảm nhận ngay hiệu ứng của nó.

Gừng: Đã được chứng minh có khả năng hỗ trợ khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể trước bệnh tật bằng cách kích hoạt các tế bào T, vốn có khả năng phá hủy những tế bào bị nhiễm trùng. Ngoài ra, gừng còn chứa các hóa chất thực vật, shogaol và gingerol, có thể giúp kích thích sự lưu thông máu và thông xoang.