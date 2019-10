10 loại trái cây tốt nhất cho cơ thể

Dứa: Chống viêm mạnh mẽ

Theo nghiên cứu được báo cáo trên tạp chí Biomedical, dứa chứa bromelain, một loại enzyme chống viêm đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ

Chuối: Bữa ăn nhẹ lành mạnh nhanh gọn

Một quả chuối là món ăn nhẹ hoàn hảo. Nó gói gọn đầy đủ kali và chất xơ để thúc đẩy năng lượng lâu dài và giúp tỉnh táo suốt cả ngày. Không chứa chất béo hoặc muối, chuối trở thành một lựa chọn ăn nhẹ lành mạnh hơn các loại bánh ngọt.

Hãy lưu trữ chuối chín trong tủ lạnh. Mặc dù vỏ có thể chuyển sang màu nâu, nhưng bên dưới sẽ giữ được độ ngon trong 3 đến 5 ngày.

Nho: Tốt cho tim

Đây là một trong những loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe . Theo nghiên cứu đăng trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm và Nông nghiệp, nho coa tcas dụng làm giảm mỡ máu, giảm viêm và giảm huyết áp. Nho cũng là nguồn kali tuyệt vời, giúp ngăn ngừa chuột rút cơ bắp , theo The Healthy.

Xoài: Thuốc tăng cường miễn dịch

Xoài với hàm lượng đặc biệt cao của beta-carotene - tiền chất để chuyển đổi thành vitamin A giúp thúc đẩy hệ miễn dịch khỏe mạnh và tăng cường thị lực. Với hơn 60 mg vitamin C cho một khẩu phần ăn một ly - cung cấp hơn 50% nhu cầu vitamin C hằng ngày của cơ thể

Táo: Tốt cho não và tim

Táo chứa nhiều quertecin, một chất chống ô xy hóa mạnh giúp chống lại thoái hóa tế bào não, ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Nghiên cứu trên tạp chí Huyết áp cao cho thấy ăn táo và các loại trái cây khác giúp hạ huyết áp. Chất xơ trong táo cũng có tác dụng cải thiện nồng độ cholesterol.

Đừng quên ăn cả vỏ vì vỏ táo rất giàu các hợp chất chống lại bệnh tật như flavonoid, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Lựu: Liều cao chất chống ô xy hóa

Nước ép lựu chứa đầy chất chống ô xy hóa. Nó cũng là một nguồn kali tuyệt vời, giúp duy trì năng lượng và kiểm soát huyết áp cao

Nghiên cứu gần đây cho thấy uống nước ép lựu hằng ngày có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm viêm. Tuy nhiên, nước ép lựu có thể tương tác tiêu cực với thuốc chữa bệnh, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, theo The Healthy.

Bưởi: Kho chứa vitamin C

Mặc dù cam là nguồn vitamin C tuyệt vời, bưởi còn chứa nhiều hơn. Chỉ một nửa quả bưởi chứa gần 50% nhu cầu vitamin C hằng ngày, cũng như hàm lượng chất xơ, kali và vitamin A. Vitamin C trong bưởi giúp tăng cường sản xuất collagen nên bưởi cũng có thể phục hồi da và tóc bị hư tổn.

Quả việt quất: Sức mạnh chống lão hóa

Từ lâu được coi là một trong những siêu thực phẩm được yêu thích, quả việt quất xứng danh “nhỏ nhưng có võ”. Nó chứa chất chống ô xy hóa và vitamin C, giúp chống lại bệnh tật, cũng như anthocyanin, một sắc tố có khả năng tăng cường trí não, nghiên cứu cho biết, theo The Healthy.

Nghiên cứu, đăng trên Tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế cho thấy, những người ăn nhiều quả việt quất ít bị nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, là nguyên nhân hàng đầu gây mù ở người lớn tuổi.

Quả đào: Bùng nổ với kali

Đào chứa hàm lượng kali còn nhiều hơn chuối. Khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe thần kinh và cơ bắp. Đặc biệt, vỏ quả đào rất giàu chất chống ô xy hóa, nghiên cứu trên Tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế cho biết

Kiwi: Kho vitamin C

Kiwi chứa nhiều vitamin C, một chất chống ô xy hóa giúp chống ung thư và tăng cường sức khỏe của mắt. Kiwi cũng ít calo và chứa chất xơ, khiến chúng trở nên lý tưởng để giảm cân. Kiwi có thể tồn tại đến bốn tuần khi được bảo quản trong tủ lạnh, nên chúng là một món ăn nhẹ tuyệt vời để giữ quanh năm. Nhưng nhớ đừng bỏ vỏ kiwi, theo The Healthy.