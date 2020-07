12 lợi ích bất ngờ của quả óc chó

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về những lợi ích mà bạn có thể nhận khi ăn quả óc chó , theo The Health Site.

1. Giúp giảm cân

Quả óc chó có thể là một phần của chế độ ăn uống quản lý thể trọng. Một số nghiên cứu cho thấy thường xuyên ăn quả óc chó không có khả năng gây tăng cân hoặc béo phì.

Trên thực tế, 1 ounce (khoảng 28 g) quả óc chó chứa 2,5 g chất béo omega-3, 4 g protein và 2 g chất xơ giúp tạo cảm giác no. Vì vậy, quả óc chó chắc chắn là thực phẩm phù hợp để xem xét nếu bạn đang muốn quản lý cân nặng của mình.

2. Gây ngủ

Quả óc chó có chứa một hợp chất gọi là melatonin, chịu trách nhiệm truyền tải các thông điệp liên quan đến chu kỳ của ánh sáng và bóng tối đến cơ thể.

Do melatoninn đã được cơ thể tổng hợp, quả óc chó làm tăng nồng độ melatonin trong máu, kích thích giấc ngủ. Đó là lý do tại sao ăn quả óc chó có thể là một cách tuyệt vời để cải thiện giấc ngủ, theo The Health Site.

3. Tốt cho tóc

Quả óc chó cũng đem lại tác dụng tốt cho tóc. Loại hạt này chứa biotin (vitamin B7) giúp tóc chắc khỏe, giảm rụng tóc và cải thiện sự phát triển tóc ở một mức độ nhất định.

4. Ngăn ngừa bệnh tim

Trong số tất cả các loại hạt, quả óc chó chứa lượng chất chống ô xy hóa cao nhất. Khoảng 100 g quả óc chó sẽ cung cấp hơn 20 mmol chất chống ô xy hóa, khiến chúng cực kỳ hiệu quả trong việc chống lại bệnh tim nhờ khả năng tiêu diệt các gốc tự do.

Quả chó cũng chứa nhiều a xít béo omega-3, có thể làm giảm cholesterol “xấu” (LDL) và tăng sản xuất cholesterol “tốt” (HDL), biến nó trở thành món ăn nhẹ tuyệt vời để giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh, theo The Health Site.

5. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Tất cả các loại hạt có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và quả óc chó cũng không ngoại lệ.

Theo một nghiên cứu, những phụ nữ tiêu thụ 28 g quả óc chó 2 lần/tuần sẽ giảm 24% khả năng mắc bệnh tiểu đường loại 2. Mặc dù nghiên cứu được thực hiện với phụ nữ, các chuyên gia tin rằng nam giới cũng được hưởng lợi ích tương tự.

6. Tăng chất lượng tinh trùng

Ăn 2,5 ounce quả óc chó mỗi ngày giúp cải thiện chất lượng tinh dịch ở đàn ông trẻ khỏe mạnh. Nghiên cứu cho thấy ăn 75 g quả óc chó mỗi ngày giúp cải thiện sức sống, khả năng vận động và hình thái tinh trùng ở những người đàn ông khỏe mạnh từ 21-35 tuổi.

7. Làm cho da sáng

Quả óc chó rất giàu vitamin B và chất chống ô xy hóa ngăn làn da của bạn khỏi bị tổn thương do gốc tự do, đồng thời ngăn ngừa nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa. Vì vậy, nếu bạn muốn làn da sáng từ tuổi trung niên, hãy ăn quả óc chó, theo The Health Site.

8. Ngăn ngừa mất trí nhớ

Ăn quả óc chó hằng ngày có thể giúp tránh khỏi chứng mất trí nhớ.

Vitamin E và các flavanoid có trong loại hạt này giúp tiêu diệt những hóa chất gốc tự do có hại gây mất trí nhớ.

9. Ngăn ngừa ung thư tuyến tụy

Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy ăn các loại hạt, bao gồm quả óc chó, có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tụy.

Cụ thể, những phụ nữ ăn 1 ounce các loại hạt 2 lần trở lên mỗi tuần có rủi ro bị ung thư tuyến tụy giảm đáng kể so với những người không ăn hạt.

10. Giúp sống lâu hơn

Ăn một nắm quả óc chó chỉ 3 lần/tuần là chìa khóa để sống lâu hơn. Các nhà khoa học phát hiện loại quả này giúp giảm 40% nguy cơ tử vong do ung thư và bệnh tim mạch ít nhất 55%. Nhìn chung, những người ăn hạt có nguy cơ tử vong giảm đi 39%, và mức giảm tương ứng ở những người ăn quả óc chó là 45%, theo The Health Site.

11. Tuyệt vời cho thai phụ

Những bà mẹ tương lai có chế độ ăn giàu a xít béo như trong quả óc chó có thể làm giảm khả năng phát triển dị ứng thực phẩm ở em bé.

Nghiên cứu cho thấy nếu chế độ ăn của mẹ có chứa một nhóm a xít béo không bão hòa đa nhất định, ruột của em bé phát triển khác đi. Các a xít này được cho là có tác dụng cải thiện cách các tế bào miễn dịch đường ruột phản ứng với vi khuẩn và các chất lạ, khiến em bé ít bị dị ứng.

12. Chống stress

Nếu căng thẳng hàng ngày đang ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, thì đã đến lúc ăn quả óc chó, vì chúng giúp chống lại căng thẳng.

Quả óc chó là một nguồn giàu chất xơ, chất chống ô xy hóa và a xít béo không bão hòa, đặc biệt là axit alpha linolenic. Đây là những chất dinh dưỡng mang lại cho quả óc chó tính chất chống stress, theo The Health Site.