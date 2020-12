18 cách này giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Chỉ riêng năm 2018 có 9,6 triệu người chết vì ung thư, tương đương 26.300 người mỗi ngày. Và cứ 6 người chết thì có 1 người do ung thư.

Với số người chết cao như vậy, bạn sẽ tự hỏi: Có cách nào để giảm nguy cơ ung thư không?

Câu trả lời là: Không những có, mà có rất nhiều, theo Eat This Not That!

Dù một số bệnh ung thư nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng một số loại ung thư có thể tránh được

Và đây là những cách được khoa học chứng minh, có thể bảo vệ bạn khỏi bị ung thư tấn công.

Hãy chia sẻ những cách này cho người thân để giảm bớt những cái chết vì ung thư, theo Eat This Not That.

1. Tránh ăn đường

Nghiên cứu mới cho thấy đường thực sự có thể thúc đẩy sự phát triển của khối u trong cơ thể, vì đường chính là thức ăn cho tế bào ung thư.

2. Tiêm vắc xin HPV trước khi đến tuổi “quan hệ”

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, có hơn 40 loại virus HPV có thể lây truyền qua đường tình dục, trong đó, một số chủng có thể gây ung thư cổ tử cung, “cô bé” và “cậu bé”.

Vì vậy, hãy tiêm vắc xin HPV trước khi đến tuổi “quan hệ”, theo Eat This Not That!

3. Hãy dừng uống trà nóng Theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Ung thư Quốc tế, người ta đã phát hiện ra rằng uống trà quá nóng thực sự có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản 4. Hãy bớt ngồi Nghiên cứu cho thấy rằng ngồi 6 tiếng trở lên mỗi ngày trong thời gian ngoài giờ làm tăng tỷ lệ tử vong tăng 19%, so với ngồi ít hơn 3 tiếng mỗi ngày. Hãy đứng dậy và đi lại hoặc vươn vai mỗi giờ.

Xét nghiệm H.pylori có thể giúp giảm thiểu nguy cơ ung thư Ảnh: Shutterstock

5. Điều trị vi khuẩn HP dạ dày

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp vi khuẩn H. pylori là tác nhân gây ung thư dạ dày.

Xét nghiệm H.pylori có thể giúp giảm thiểu nguy cơ ung thư, và tích cực điều trị nếu bị nhiễm.

6. Hạn chế ăn thịt chế biến

Một nghiên cứu của BMJ cho biết các loại thịt đỏ đã qua chế biến như thịt xông khói, giăm bông và một số loại xúc xích có thể làm tăng 18% nguy cơ ung thư, theo Eat This Not That.

Bản thân thịt đỏ làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, và có thể cả ung thư tuyến tụy và tuyến tiền liệt.

7. Hạn chế sử dụng nước xả vải

Các nghiên cứu được đăng trên tạp chí về độc tố và môi trường The Journal of Toxicology and Environmental Health đã phát hiện một số chất làm mềm vải có các thành phần độc hại gây ung thư, như benzyl axetat, limonene và chloroform.

8. Là phụ nữ, hãy làm mẹ!

Vì hóa ra cho con bú có thể giảm nguy cơ ung thư vú. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ cho thấy những phụ nữ mắc ung thư vú, nếu đã từng cho con bú - ít có nguy cơ tái phát hơn.

9. Chọn mỹ phẩm không có thành phần gây ung thư

Hãy đọc kỹ nhãn sản phẩm làm đẹp. Cần chú ý một số chất gây ung thư đã bị Liên minh Châu Âu cấm, bao gồm phthalates và formaldehyde.

10. Đừng ăn mặn

Một số nghiên cứu cho thấy tiêu thụ quá nhiều muối làm tổn thương niêm mạc dạ dày, gây ra các tổn thương - có thể dẫn đến ung thư dạ dày.

11. Tránh sơn móng tay thường xuyên

Hầu hết các loại sơn bóng thông thường đều chứa formaldehyde, một chất làm cứng móng tay mà Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Mỹ cho biết có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

12. Không dùng liệu pháp thay thế hoóc môn

Trung tâm Ung thư và Viện Ung thư Quốc gia Mỹ báo cáo rằng điều trị bằng hoóc môn làm tăng nguy cơ ung thư vú và ung thư nội mạc tử cung.

13. Hạn chế sử dụng hộp xốp

“Xốp" thực chất là polystyrene, một loại bọt nhựa làm từ dầu mỏ, có chứa hóa chất styrene, có liên quan đến ung thư, theo Eat This Not That!

Tránh dùng đồ xốp để đựng thức ăn nóng các sản phẩm nhựa có ký hiệu số 6 - có chứa styrene.

14. Tránh dùng đồ nhựa

Nghiên cứu cho thấy một số sản phẩm phụ từ nhựa như BPA có thể gây ung thư, ngay cả ở liều thấp.

Có thể dùng chai nước bằng thủy tinh, thép hoặc đồ sứ.

15. Tránh xa khói từ bếp nướng thịt

Một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ Môi trường của Mỹ, đã chỉ ra rằng các chất gây ung thư trong khói thịt nướng thực sự có nhiều khả năng xâm nhập vào cơ thể qua da hơn là qua phổi.

Rất may là những chất này có thể bị cản trở bởi lớp quần áo.

16. Không để béo phì hoặc thừa cân

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, thừa cân làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, như ung thư ruột kết, vú, tuyến giáp, thận, tuyến tụy và thực quản.

17. Đeo khẩu trang khi ở môi trường ô nhiễm không khí

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, báo cáo rằng ô nhiễm không khí có thể gây ung thư phổi và cũng làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang.

Tổ chức này đã phân loại khí thải động cơ diesel, dung môi, kim loại và bụi, vào nhóm chất gây ung thư.

18. Ngừng hút thuốc ngay

Thuốc lá vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, cao gấp 3 lần người chưa bao giờ hút thuốc.

Hút một bao thuốc sẽ đốt mất 28 phút trong cuộc đời. Người hút thuốc trung bình mất 25 năm tuổi thọ, theo Eat This Not That!