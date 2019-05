20 bác sĩ sản - nhi cứu bé song sinh bị bệnh lý tim ngay khi chào đời

Sản phụ bị lupus ban đỏ hệ thống

Hôm nay (28.5), bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Ngọc Diệp, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), thông tin: 20 y bác sĩ sản - nhi của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) đã phối hợp vừa mổ lấy hai bé trai song sinh và đặt máy tạo nhịp tim cứu em bé ngay khi chào đời. Cặp song sinh là con của sản phụ bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống.

Được biết, sản phụ đã lập gia đình 5 năm và chưa có con.

Cách đây 2 năm, chị bắt đầu điều trị thường xuyên ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vì bệnh lupus ban đỏ hệ thống.

Đến gần đây, chị mang song thai.

Khi phát hiện mình có thai, sản phụ rất lo lắng vì tình trạng bệnh tự miễn của mình có nguy cơ ảnh hưởng tới thai nhi, ngược lại, thai kỳ cũng có thể làm nặng hơn bệnh lý của sản phụ.

Khi thai được 23 tuần, sản phụ khám thai tại Bệnh viện Từ Dũ, các bác sĩ phát hiện cả hai bé đều có biểu hiện nhịp tim chậm (block nhĩ thất độ II-III).

Các cuộc hội chẩn liên viện giữa các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) đều đặn diễn ra từ 2-4 tuần/lần để đánh giá diễn tiến sức khỏe của cặp song thai trong bụng mẹ lẫn thai phụ.

Khi thai càng lớn, cả hai thai đều biểu hiện kém tăng trọng.

“Chọn thời điểm nào chấm dứt thai kỳ để vừa an toàn về mặt bệnh lý tim mà phổi của em bé đủ trưởng thành có thể an toàn với cuộc sống bên ngoài bụng mẹ là một quyết định cân não đối với các bác sĩ. Ước lượng bé quá nhỏ so với các bé đơn thai cùng số tuổi thai”, bác sĩ Diệp chia sẻ.

Can thiệp tim ngay khi em bé chào đời

Khi thai được 34 tuần, siêu âm cho thấy mức độ chậm tăng trưởng bắt đầu ảnh hưởng tới thai và nhịp tim bé chậm tới ngưỡng đe dọa. Các bác sĩ quyết định cho thai phụ sinh mổ.

Sáng 21.5, ê kíp 20 y bác sĩ sản khoa và nhi khoa đã đưọc huy động sẵn sàng. Bệnh viện Nhi đồng 2 cử tám y bác sĩ, bao gồm cả bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ tim mạch nhi, bác sĩ gây mê hồi sức, nhân viên phòng mổ, điều dưỡng... để đảm bảo an toàn cho các bé. Ê kíp mổ của Bệnh viện Từ Dũ gồm 12 người.

Sản phụ được gây tê. Các bác sĩ sản đã mổ bắt con.

Hai bé trai vừa chào đời nhanh chóng được chuyển qua phòng bên cạnh.

Trong khi người mẹ được đóng lại vết mổ thì bé trai có nhịp tim thấp hơn, chỉ khoảng 40-50 lần/phút, được bác sĩ nhi đặt catheter tĩnh mạch rốn.

Sau đó, em bé này được chuyển cho bác sĩ gây mê và phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tạm thời nhằm đưa huyết động của bé ổn định, duy trì sự sống.

Cả hai em bé có cân nặng khi sinh đều 1,9 kg, nhẹ hơn so với cân nặng thông thường của thai 34 tuần (thường là 2,2 - 2,4 kg).

Hiện cả hai em bé được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng 2 để theo dõi chăm sóc. Dự kiến, khi cân nặng của bé được 2,5 kg; các bác sĩ sẽ đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn cho bé.