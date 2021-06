4 điều không nên làm trước khi ăn sáng khiến bạn bất ngờ

Dưới đây là 4 việc cần tránh làm trước khi ăn sáng.

David Allen - bậc thầy về cải thiện hiệu suất công việc và là tác giả của cuốn sách nổi tiếng Getting Things Done - từng chia sẻ: "Đầu là để tạo ra ý tưởng chứ không phải lưu giữ ý tưởng. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nếu bỏ bớt nhiều thứ ra khỏi đầu". Viết ra trước những đầu việc cần làm cho ngày hôm sau sẽ giúp bạn bớt căng thẳng, bớt lung lay ý chí và bớt cằn nhằn vì không có đủ thời gian để làm những việc đề ra.

Thật sai lầm khi có thói quen tập tạ hoặc tập các bài cường độ cao ngắt quãng (HIIT) vào sáng sớm khi đói bụng. Hiệu suất tập luyện sẽ giảm đáng kể. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, một bữa sáng giàu carbohydrate giúp các vận động viên cải thiện được cả thời lượng và cường độ tập luyện của họ. Ăn sáng trước khi tập 1 giờ là được, theo trang Eat This, Not That.