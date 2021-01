Sai lầm về ăn sáng khiến bạn tăng cân

Một bát yến mạch trái cây và kem, một đĩa trứng ngon, hoặc một ly sinh tố ngọt ngào, tăng cường miễn dịch vào buổi sáng nghe thật tuyệt phải không?

Đúng vậy, nghiên cứu mới khẳng định niềm tin lâu đời rằng bữa ăn sáng thực sự là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.

Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng vào ngày 31.12.2020 đã phân tích sự thay đổi trọng lượng cơ thể của 65.099 phụ nữ trong khoảng thời gian 3 năm.

Các nhà nghiên cứu cũng theo dõi bữa sáng và tần suất bữa ăn của họ, với 1/4 phụ nữ tự cho biết mình ăn sáng mỗi ngày. Nhìn chung, những gì nghiên cứu cho thấy 18,4% những người tham gia đã tăng 11 pound (5 kg) trở lên từ năm 2008 đến năm 2011. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng cân ở những phụ nữ ăn sáng thấp hơn 7% so với những người bỏ bữa sáng hoàn toàn, theo Eat This, Not That!

Các tác giả nghiên cứu kết luận: “Ăn bữa sáng thường xuyên có thể là một yếu tố quan trọng trong chế độ ăn uống đối với sự thay đổi trọng lượng cơ thể”.

Kết luận này cũng được các chuyên gia khác ủng hộ, vì một số chuyên gia dinh dưỡng nói rằng ăn trong vòng một giờ sau khi thức dậy là tốt nhất để duy trì mức năng lượng của bạn suốt buổi sáng.

Một nghiên cứu khác gần đây cho thấy rằng tiêu thụ một bữa ăn giàu protein trước khi bạn tập thể dục có thể giúp đốt cháy nhiều chất béo hơn và giữ cho bạn no sau khi buổi tập kết thúc. Điều này cho thấy rằng ăn một bữa sáng bổ dưỡng trước khi đổ mồ hôi tập luyện có thể là một điều tuyệt vời cho sức khỏe và cân nặng của bạn.

Mặc dù việc cung cấp năng lượng cho cơ thể vào buổi sáng là quan trọng, nhưng việc lựa chọn thực phẩm cân bằng và phù hợp mới là chìa khóa, theo Eat This, Not That!