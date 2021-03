4 món nhất định phải kiêng nếu muốn giảm cân

Muốn giảm cân hiệu quả, chúng ta nhất định phải tránh ăn những món sau:

Mì Ý

Khi đã quyết tâm giảm cân thì mọi người cần phải tránh xa món mì Ý. Đây là món chứa nhiều tinh bột và rất dễ gây tăng cân, theo Eat This, Not That!

Hơn nữa, ăn nhiều tinh bột sẽ khiến đường huyết trong máu tăng nhanh rồi giảm đột ngột. Tình trạng này có thể khiến bạn cảm thấy đói không lâu sau khi ăn. Nếu tiếp tục thỏa mãn cơn đói này và ăn thì dẫn đến tăng cân rất nhanh.

Bánh quy

Những món ăn có có nguy cơ khiến việc giảm cân dễ thất bại nhất là những món có nhiều đường nhất, chẳng hạn như bánh quy, bánh ngọt... Những món này không những khiến đường huyết biến động đột ngột mà còn gây dư thừa calo, ngay cả khi dù chỉ ăn một số lượng ít.

Lượng calo dư thừa này sẽ khiến nỗ lực tập luyện bị phá hỏng, thậm chí còn tích tụ thêm mỡ thừa

Kem

Không có gì lạ khi kem nằm trong nhóm những thực phẩm cần phải tránh khi đang giảm cân. Kem không chỉ chứa nhiều đường, khiến đường huyết biến động mà còn rất dễ ăn. Bạn có thể nạp vào một lượng lớn đường chỉ với 1 ly kem.

Ngoài ra, nếu ăn kem trở thành thói quen thì sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ sức khỏe , từ tăng cân, béo phì, mất cân bằng nội tiết và tình trạng kháng insulin.

Khoai tây chiên

Một món khác sẽ khiến quá trình giảm cân thất bại là khoai tây chiên, từ khoai tây tươi chiên trong dầu mỡ đến khoai tây chiên đóng gói.

Lượng calo, chất béo và muối trong nửa gói khoai tây chiên có thể làm tiêu tan nỗ lực của bất kỳ chế độ ăn kiêng nào. Do đó, mọi người cần tránh xa khoai tây chiên khi đang ăn kiêng, theo Eat This, Not That!