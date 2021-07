4 nguồn protein người giảm cân cần phải tránh

Protein là dưỡng chất cần thiết cho quá trình sinh học quan trọng của cơ thể. Các loại thực phẩm giàu protein như trứng, ức gà, đậu thì rất có lợi cho sức khỏe. Những món này khi ăn vào giúp tạo cảm giác no lâu, giảm cơn đói, từ đó hỗ trợ giảm cân , theo Eat This, Not That!.

Trong khi đó, một số thực thẩm giàu protein khác lại là thứ mà người giảm cân cần tránh xa:

Thịt chế biến

Các loại thịt đã qua chế biến được bảo quản bằng cách hung khói hay ướp muối, trải qua nhiều giai đoạn xử lý, có chất bảo quản. Do đó, ăn nhiều thịt chế biến sẽ không tốt cho sức khỏe.

Thịt đỏ nhiều mỡ

Các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn nhiều loại thịt bò được nuôi bằng ngũ cốc hay bắp. Bò khi được nuôi bằng ngũ cốc và bắp thì thịt sẽ thiếu chất béo omega-3 và có nhiều mỡ hơn.

Thay vào đó, loại thịt giàu protein tốt hơn cho sức khỏe là thịt bò nuôi bằng cỏ. Loại thịt này ít mỡ và giàu axit béo omega-3 có lợi cho sức khỏe tim mạch. Ngoài thịt bò, một số loại thịt giàu protein khác cũng rất tốt là thịt thăn heo, cá và ức gà.

Thịt chiên giòn

Chất béo là một chất dinh dưỡng đa lượng cần thiết cho sức khỏe. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào loại chất béo nào.

Các loại chất béo có trong đậu hay cá rất có lợi cho sức khỏe. Ngược lại, chất béo có trong dầu mỡ lại có hại. Do đó, chế biến thịt bằng cách chiên nhiều dầu mỡ sẽ làm tăng hàm lượng chất béo trong thịt. Thay vào đó, cách chế biến tốt cho sức khỏe là hấp, luộc hoặc xào.

Một số loại bột protein

Bột protein rất phổ biến, đặc biệt là với người tập gym. Để bổ sung đủ lượng protein hằng ngày, nhiều người giảm cân đã dùng bột protein để thay thế một phần bữa ăn.

Tuy nhiên, một số loại bột protein lại chứa nhiều đường và một số thành phần có thể ảnh hưởng xấu đến quá trình giảm cân. Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mọi người hãy nạp protein từ đậu và các nguồn thực vật khác, theo Eat This, Not That!.