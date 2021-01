4 nguyên nhân khó ngờ khiến nam giới bị giảm tinh trùng mà không biết

Cơ thể nam giới luôn sản xuất tinh trùng mới. Do đó, chỉ cần một chút thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày có thể giúp cải thiện nhanh số lượng tinh trùng.

Tinh hoàn hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ khoảng 35 độ C, tức thấp hơn 2 độ C so với thân nhiệt. Trong khi đó, laptop khi hoạt động có thể nóng đến 70 độ C. Do đó, để laptop quá gần tinh hoàn khi làm việc, chẳng hạn để trên đùi, có thể làm tinh hoàn nóng lên và ảnh hưởng đến số lượng tinh trùng.