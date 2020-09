5 loại thực phẩm giúp bảo vệ da trước tác hại của tia cực tím

Để tăng cường khả năng chống chịu của da khi tiếp xúc với ánh nắng, mọi người cần ưu tiên ăn những món sau:

1. Nho

Trong nho có chứa polyphenol, một chất chống ô xy hóa có thể ngăn chặn phản ứng ô xy hóa khi da tiếp xúc với tia cực tím, giảm tổn hại và lão hóa trên tế bào da , theo Eat This, Not That.

2. Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ rất giàu beta-carotene, tiền chất của vitamin A và tạo ra màu cam đỏ của ớt chuông đỏ, cà rốt và nhiều loại thực vật khác. Nghiên cứu trên chuyên san Photochemical and Photobiology phát hiện beta-carotene có thể ngăn ngừa cháy nắng khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện beta-carotene sẽ phát huy tác dụng khi người ăn thường xuyên bổ sung các món giàu beta-carotene trong ít nhất 10 tuần. Ớt chuông đỏ rất giàu beta-carotene. 100 gram ớt chuông đỏ có đến gần 43 gram beta-carotene, theo Eat This, Not that.

Lựu giàu anthocyanin, tannin và nhiều chất chống ô xy hóa khác có thể giúp giảm tổn thương da do tác hại của tia cực tím Ảnh minh họa: Shutterstock

3. Quả lựu

Tia cực tím có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh rối loạn da từ lão hóa sớm đến ung thư da. Lựu giàu anthocyanin, tannin và nhiều chất chống ô xy hóa khác có thể giúp giảm tổn thương da do tác hại của tia cực tím, một nghiên cứu trên chuyên san Experimental Dermatology tiết lộ.

4. Cá hồi

A xít béo omega-3 trong cá hồi không chỉ có lợi cho sức khỏe tim mạch mà còn tăng khả năng đề kháng của da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng, khả năng miễn dịch của da sẽ bị giảm, làm tăng nguy cơ mắc ung thư da. A xít béo omega-3 lại có tác dụng giúp tăng cường miễn dịch của da, nhờ đó mà giảm nguy cơ mắc ung thư.

5. Cà rốt

Cà rốt rất giàu beta-carotene, lycopene và vitamin C. Cả 3 loại dưỡng chất này đều có tác dụng bảo vệ da trước ánh nắng, giảm nguy cơ ung thư da và lão hóa sớm, các chuyên gia cho biết, theo Eat This, Not That.