5 loại trái cây giúp bạn giảm cân trong mùa hè nóng nực

Sau đây là 5 loại trái cây, rau củ có thể giúp bạn giảm cân trong mùa hè nóng nực này:

1. Quả anh đào

Anh đào được xem là siêu thực phẩm mùa hè. Chúng không chỉ ngọt mà còn chứa resveratrol, một chất chống ô xy hóa rất tốt cho cơ thể, theo Eat This, Not That.

Trong một nghiên cứu của Đại học bang Washington (Mỹ), các nhà khoa học đã tiêm liều cao resveratrol vào những con chuột thí nghiệm. Họ phát hiện chất resveratrol có khả năng chuyển đổi mỡ trắng, tức mỡ thừa trong cơ thể, thành mỡ nâu. Mỡ nâu là loại mỡ có lợi, có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp cơ thể đốt nhiều calo hơn.

2. Dưa leo

Dưa leo chứa rất nhiều nước, chất chống ô xy hóa, kháng viêm và mang rất ít calo. Một số bằng chứng khoa học còn phát hiện dưa leo có thể giúp giảm nguy cơ bị cao huyết áp , theo Eat This, Not That.

3. Bưởi

Bưởi có hàm lượng vitamin C cao, có khả năng tăng cường hệ miễn dịch , từ đó giúp cơ thể chống chọi tốt hơn với những cơn cảm lạnh mùa hè. Đây cũng là loại trái cây rất tốt cho những người muốn giảm cân.

Các nghiên cứu cho thấy bưởi có thể giúp ổn định nồng độ insulin trong máu, giảm bớt cơn thèm ngọt. Một nghiên cứu tại Đại học Vanderbilt (Mỹ) tiến hành trên hai nhóm người trưởng thành béo phì. Nhóm thứ nhất uống nửa ly nước ép bưởi trước khi ăn. Nhóm thứ hai uống nửa ly nước lọc trước khi ăn.

Những kết quả sau đó cho thấy những người uống nước bưởi giảm cân nhiều hơn đáng kể so với người uống nước lọc.

4. Dưa hấu

Hơn 90% dưa hấu là nước. Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tại Đại học Purdue và Đại học Kentucky phát hiện nước ép dưa hấu có thể giúp những con chuột trong thí nghiệm giảm nồng độ cholesterol trong máu, giảm các mảng bám trong thành động mạch và tăng hiệu quả giảm cân

5. Việt quất