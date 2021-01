5 lý do nên ăn chuối để có bụng phẳng

Nếu vòng eo nở nang là vấn đề của bạn, nghiên cứu cho biết ăn nhiều trái cây và rau là một trong những giải pháp tốt nhất. Nhưng liệu điều đó có bao gồm trái cây nhiều carb như chuối không? Câu trả lời ngắn gọn là có!

Một quả chuối trung bình có 105 calo, 27 gram carb, 3 gram chất xơ gây no và 14 gram đường tự nhiên - chưa kể đến một loạt các chất dinh dưỡng giúp bụng phẳng lành mạnh.

Nhưng hãy cẩn thận: So với các loại trái cây khác, chuối có hàm lượng calo và carb cao hơn một chút, vì vậy bạn chỉ nên ăn vừa phải. Điều này đảm bảo bạn sẽ gặt hái được tất cả những lợi ích của trái cây mà không làm tăng vòng eo của bạn.

Đọc tiếp để khám phá lý do tại sao chuối nên là một phần trong kế hoạch ăn kiêng giảm cân của bạn, theo khoa học, theo Eat This, Not That!

1. Chuối là nhiên liệu thể dục hoàn hảo

Một kế hoạch giảm cân thông minh bao gồm tập thể dục thường xuyên và nhiều chuyên gia thể hình đồng ý rằng chuối là nguồn cung cấp nhiên liệu lý tưởng cho cả trước và sau khi tập luyện. Lý do: Chúng rất giàu glucose.

Đường dễ tiêu hóa không chỉ cung cấp năng lượng tối ưu cho buổi tập của bạn mà còn nhanh chóng bổ sung nguồn năng lượng dự trữ bị cạn kiệt trong một buổi tập đổ nhiều mồ hôi.

Một lý do khác là chuối rất giàu kali, một chất điện giải giúp ngăn ngừa chuột rút cơ bắp. Kết hợp trái cây này với một nguồn protein xây dựng cơ bắp như một muỗng canh bơ hạnh nhân hoặc một quả trứng luộc chín để đảm bảo cơ thể mệt mỏi của bạn nhận được các chất dinh dưỡng phục hồi cần thiết.

2. Chuối giúp giảm sự thèm ăn

Trước khi chín, chuối rất giàu một thứ gọi là tinh bột kháng, như tên gọi của nó, nghĩa là chống lại quá trình tiêu hóa. Điều này cung cấp nguồn vi khuẩn lành mạnh sống trong ruột của bạn, tạo ra các hợp chất được tìm thấy để ngăn chặn sự thèm ăn và dẫn đến quá trình ô xy hóa chất béo hiệu quả hơn.

Một nghiên cứu trên tạp chí Nutrition & Metabolism cho thấy rằng chỉ cần thay thế 5% lượng carbohydrate trong ngày bằng một nguồn tinh bột kháng có thể thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo sau bữa ăn lên 23%! Vì chuối chưa chín có vị hơi đắng, chúng tôi khuyên bạn nên thêm chúng vào sinh tố với các loại trái cây và rau khác để giảm bớt mùi vị.

Chuối xanh cũng có hương vị tuyệt vời trong món sữa chua parfait với quế, quả mâm xôi, các loại hạt cắt nhỏ và một chút mật ong.

4. Chuối tốt cho đường ruột và cải thiện tiêu hóa

Thường xuyên cảm thấy đầy hơi? Đưa tay lấy một quả chuối. Các nhà nghiên cứu cho biết, trái cây này là một nguồn cung cấp chất xơ prebiotic, giúp cung cấp vi khuẩn đường ruột tốt và cải thiện tiêu hóa. Chuối cũng là một nguồn cung cấp kali dồi dào, giúp giảm khả năng giữ nước.

Trên thực tế, một nghiên cứu trên Anaerobe cho thấy những phụ nữ ăn một quả chuối nhỏ hai lần một ngày như một bữa ăn nhẹ trước bữa ăn trong hai tháng sẽ giảm được 50% chứng đầy bụng! Nếu bạn quyết định làm theo, chỉ cần đảm bảo cắt giảm đường và carb ở những nơi khác trong chế độ ăn uống của bạn.

5. Chuối có rất ít dư lượng thuốc trừ sâu