5 món màu xanh vừa giảm cân, vừa tốt cho sức khỏe

Một nghiên cứu mới đây của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, cho thấy những người thường xuyên ăn bơ có chế độ ăn lành mạnh hơn, nạp ít đường và có chỉ số khối cơ thể, chu vi vòng bụng cũng nhỏ hơn, theo Reader’s Digest.

Ớt chuông xanh chứa nhiều vitamin C, vốn có vai trò quan trọng giúp cơ thể đốt chất béo. Các nghiên cứu cho thấy những người có nồng độ vitamin C thấp sẽ dễ giảm cân hơn. Do đó, vitamin C trở thành loại khoáng chất không thể thiếu cho những người muốn giảm cân.