5 sự thật mới về phòng ngừa bệnh tim

Nhưng đây là tin tốt: Bạn có thể làm rất nhiều cách để phòng ngừa, ngay cả khi bệnh tim hoành hành trong gia đình bạn.

Dưới đây là một số nghiên cứu gần đây cung cấp một số điểm khởi đầu tuyệt vời, theo Eat This, Not That!

1. Rau lá xanh đậm có thể tạo ra sự khác biệt

Các loại rau xanh như cải xoăn, cải bẹ và rau bina thường được đánh giá cao vì vai trò của chúng trong việc giảm viêm, giúp ích rất nhiều cho tim của bạn.

Theo một nghiên cứu gần đây trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Mỹ, chỉ một vài khẩu phần rau lá xanh mỗi ngày cũng có thể mang lại hiệu quả mạnh mẽ.

Nghiên cứu đó đã xem xét dữ liệu từ hơn 50.000 đàn ông và phụ nữ và phát hiện ra rằng những người ăn thực phẩm giàu vitamin K - như những loại rau xanh - có nguy cơ mắc bệnh tim mạch xơ vữa động mạch thấp hơn đáng kể so với những người ăn với lượng thấp nhất.

Các loại thực phẩm giàu vitamin khác bao gồm: bông cải xanh, gan bò, pho mát cứng và bơ.

Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Nicola Bondonno, ở Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng, thuộc Đại học Edith Cowan (Úc), cho biết một khía cạnh thú vị của nghiên cứu là những người ăn nhiều rau xanh không tiếp tục giảm nguy cơ mắc bệnh.

"Điều đó có nghĩa là ăn đủ rau xanh ăn thường xuyên sẽ có ý nghĩa hơn việc cố gắng ăn quá nhiều rau xanh", tiến sĩ cho biết.

2. Giảm calo vừa phải sẽ tốt hơn là giảm quá nhiều

Mặc dù cắt giảm đáng kể lượng calo của bạn có thể dẫn đến giảm cân, nhưng nếu áp dụng một chiến lược vừa phải hơn, thậm chí giảm một vài trăm calo, sẽ thực sự tốt hơn cho trái tim của bạn.

Theo nghiên cứu trên tạp chí Circulation, những người cắt giảm khoảng 200 calo so với mức bình thường và duy trì lượng calo đó trong 20 tuần đồng thời kết hợp tập thể dục thường xuyên vào thói quen của họ, đã có những thay đổi lớn về độ cứng của động mạch chủ.

Đó là thước đo chính về chức năng tim mạch của bạn và quan trọng để ngăn ngừa bệnh tim.

Những người tham gia nghiên cứu cắt giảm khoảng 600 calo mỗi ngày thực sự không thấy bất kỳ thay đổi nào, có nghĩa là sự thay đổi nhỏ hơn tạo ra tác động lớn hơn.

3. Phòng ngừa càng sớm càng tốt

Trái cây và rau, các loại hạt, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt là những thực phẩm lành mạnh. Shuttertock

Mặc dù mọi người có xu hướng bắt đầu suy nghĩ về việc phòng ngừa bệnh tim khi họ già đi - điều này có ý nghĩa, vì nguy cơ cũng tăng lên theo thời gian - việc sử dụng các chiến lược khi còn trẻ có thể mang lại hiệu quả trong nhiều thập kỷ tới.

Một nghiên cứu gần đây trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ đã xem xét thói quen ăn uống ảnh hưởng như thế nào đến những người từ 18 đến 30 tuổi và đã phát hiện ra rằng: việc áp dụng chế độ ăn tập trung vào thực vật trong độ tuổi đó có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vào tuổi trung niên, theo Eat This, Not That!

Điều đó bao gồm trái cây và rau, các loại hạt, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt.

Các nhà nghiên cứu cho biết thêm, là một phần của sự thay đổi đó, lợi thế của chế độ ăn dựa trên thực vật có thể được nâng cao bằng cách hạn chế tiêu thụ thực phẩm giàu natri, đường bổ sung và chất béo chuyển hóa.

4. Giờ đi ngủ có vai trò quan trọng

Trước đây, chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tim mạch đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng nghiên cứu mới nhấn mạnh rằng thời điểm bạn đi ngủ và khi thức dậy cũng có thể đóng một vai trò nào đó, bất kể bạn ngủ ngon đến mức nào.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy thời gian ngủ dường như ảnh hưởng đến nguy cơ phát triển bệnh suy tim sung huyết.

Những người có xu hướng đi ngủ sau 11 giờ đêm và thức dậy sau 8 giờ sáng có rủi ro cao nhất. Đó có thể là do nhịp sinh học thay đổi, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Theo bác sĩ Darria Long Gillespie, trợ lý giáo sư lâm sàng tại Đại học Tennessee (Mỹ), sự gián đoạn nhịp điệu có thể ảnh hưởng đến bạn theo những cách khác, chẳng hạn như tăng cân và mức độ căng thẳng cao hơn.

"Nếu nhịp sinh học của bạn bị tắt, các hormone của bạn sẽ hoạt động quá mức để cố gắng đạt được sự cân bằng và giúp bạn ổn định trở lại. Nhưng kết quả có thể là sự bù đắp quá mức gây ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh sức khỏe của bạn", bác sĩ Gillespie nói.

5. Hỗ trợ đường ruột giúp ích cho tim

Một mối liên hệ chặt chẽ khác đối với sức khỏe tim mạch là lượng chất xơ cần thiết, một kết nối được củng cố bởi một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, cho thấy rằng việc tăng tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt có lợi ích đáng kể đối với huyết áp và cholesterol.

Theo tác giả cấp cao Nicola McKeown, tiến sĩ, nhà nghiên cứu về dịch tễ học dinh dưỡng tại Bộ Nông nghiệp Mỹ, đảm bảo rằng bạn cung cấp đủ chất xơ hằng ngày là một phần quan trọng của sức khỏe đường ruột cũng như sức khỏe tim mạch. Thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt cung cấp các hợp chất như magiê và kali giúp hỗ trợ chức năng thần kinh, huyết áp và tiêu hóa, tiếp sĩ McKeown cho biết.

Điều đó có nghĩa là việc thực hiện những thay đổi có lợi cho tim hiếm khi chỉ dành cho tim. Việc ăn uống lành mạnh, hoạt động thể chất thường xuyên và thực hành giảm căng thẳng có thể mang lại lợi ích cho toàn bộ cơ thể và sức khỏe tinh thần của bạn, theo Eat This, Not That!