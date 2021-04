5 tác dụng phụ đáng ngạc nhiên của chuối đối với hệ miễn dịch

Dưới đây là những lợi ích đáng ngạc nhiên của chuối đối với hệ thống miễn dịch của bạn, theo Eat This, Not That!

1. Có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cúm

Bạn muốn vượt qua mùa cúm tiếp theo mà không bị tổn thương? Hãy thử thêm chuối vào thói quen của bạn ngay bây giờ.

Theo một bài báo nghiên cứu năm 2020 được xuất bản trên PNAS, một lectin chuối được biến đổi gien - một loại protein khó tiêu hóa liên kết với đường - đã được chứng minh là có hoạt tính chống lại bệnh cúm đối với nhiều chủng virus cúm.

2. Có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ 3 ở nam giới và phụ nữ ở Mỹ và có tỷ lệ tử vong cao thứ 3. Tuy nhiên, tiêu thụ thực phẩm giàu tinh bột kháng, như chuối, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Theo một đánh giá năm 2013 về nghiên cứu được công bố trên Current Opinion in Gastroenterology, tinh bột kháng có hiệu quả trong việc giảm viêm và có thể giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng ở người.

3. Có thể giúp tăng cường miễn dịch sau khi tập luyện

Ăn chuối sau khi tập luyện Shuttertock

Bạn đang tìm loại thực phẩm lý tưởng để cung cấp năng lượng cho quá trình tập luyện và giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động mạnh mẽ? Nếu vậy thì thay vì lấy một thanh protein, hãy lấy một quả chuối.

Theo một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên PLOS One, những người ăn chuối trước khi thử nghiệm thời gian đạp xe 75 km ít có phản ứng suy yếu hệ miễn dịch đối với các bài tập mạnh, bao gồm mức độ viêm do tập thể dục và stress ô xy hóa thấp hơn.

4. Có thể làm giảm nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật

Tinh bột kháng, như được tìm thấy trong chuối, có thể chỉ là vũ khí bí mật của bạn khi nói đến việc ngăn ngừa các kết quả bất lợi sau phẫu thuật, như bệnh ghép vật chủ (GVHD).

Một nghiên cứu năm 2016 được công bố trên tạp chí Nature Immunology cho thấy tinh bột kháng, giống như được tìm thấy trong chuối, có thể gây ra những thay đổi có lợi đối với vi khuẩn trong đường tiêu hóa của con người, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh GVHD

5. Có thể cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể

Phần lớn các tế bào miễn dịch sống trong đường tiêu hóa của bạn, làm cho sức khỏe đường ruột trở nên quan trọng. Điều may mắn là chuối có thể giúp duy trì sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn có lợi trong đường ruột của bạn, giúp tăng cường hệ miễn dịch của bạn.

Theo một bài báo nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí mBio của Hiệp hội Vi sinh vật Mỹ, tinh bột kháng, như được tìm thấy trong chuối, có thể giúp vi khuẩn đường ruột có lợi phát triển cũng như thúc đẩy sự trao đổi chất lipid của một người, theo Eat This, Not That!