5 thói quen tồi tệ nhất gây ra viêm nhiễm

Theo thời gian, điều đó có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng và thậm chí gây tử vong.

Tác giả của bài báo đăng trên tạp chí Nature Medicine cho biết: “Các bệnh viêm mạn tính đã được công nhận là nguyên nhân gây tử vong đáng kể nhất trên thế giới hiện nay, bao gồm bệnh tim, ung thư, tiểu đường, đột quỵ và bệnh thận mạn tính”.

Dưới đây là những thói quen tồi tệ nhất tạo ra chứng viêm, theo Eat This, Not That!

1. Thừa cân

Các chuyên gia cho biết thừa cân hoặc béo phì là nguyên nhân chính gây ra chứng viêm, và phương pháp hiệu quả nhất để giảm viêm là giảm cân.

Theo một đánh giá năm 2018 của 76 nghiên cứu, giảm cân có thể làm giảm lượng viêm trong cơ thể và giảm lượng calo bạn tiêu thụ hằng ngày có tác dụng chống viêm, bất kể bạn theo chế độ ăn kiêng nào, theo Eat This, Not That!

2. Ít vận động

Một cuộc sống ít vận động có liên quan đến chứng viêm và bạn càng ít vận động, các dấu hiệu viêm của bạn càng tăng lên, một nghiên cứu cho thấy.

Tin tốt là: Tập thể dục là một cách khắc phục nhanh chóng theo nghĩa đen. Một nghiên cứu khác được thực hiện tại Trường Y, Đại học California San Diego (Mỹ), cho thấy rằng chỉ một buổi tập thể dục vừa phải trong 20 phút sẽ khiến cơ thể tạo ra phản ứng chống viêm.

Các chuyên gia bao gồm Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyên bạn nên tập thể dục cường độ trung bình ít nhất 150 phút hoặc 75 phút vận động mạnh mỗi tuần.

3. Bị căng thẳng

Ngủ ngon đủ giấc là thói quen tốt, giúp bạn giữ được sức khỏe tốt ẢNH MINH HỌA: SHUTTERTOCK

Căng thẳng mạn tính dường như gây ra phản ứng viêm trong cơ thể, có thể gây hại cho tim và hệ thống miễn dịch.

Các nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng căng thẳng quá mức có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh gan nhiễm mỡ và ung thư (và tiên lượng xấu), có khả năng rút ngắn tuổi thọ của bạn theo năm tháng.

4. Ăn quá nhiều thực phẩm chế biến

Ăn thực phẩm chế biến - đặc biệt là carbohydrate đơn giản và đường bổ sung - làm tăng căng thẳng ô xy hóa trong cơ thể kích hoạt các gien gây viêm, theo một bài báo năm 2019 được công bố trên tạp chí Nature Medicine.

Những thực phẩm chế biến quá kỹ này, chứa nhiều đường, muối và chất bảo quản, cũng có thể làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột, làm tăng nguy cơ "ruột bị rò rỉ", dẫn đến gây viêm.

5. Ngủ kém

Các nhà nghiên cứu Nature Medicine cho biết chất lượng giấc ngủ kém là một yếu tố nguy cơ gây ra chứng viêm mạn tính toàn thân (SCI).

Các tác giả nghiên cứu viết: “Tiếp xúc với ánh sáng xanh, đặc biệt là sau khi mặt trời lặn, làm tăng sự hưng phấn và tỉnh táo vào ban đêm, do đó gây rối loạn nhịp sinh học, từ đó thúc đẩy quá trình viêm nhiễm và là nguy cơ dẫn đến nhiều bệnh liên quan đến viêm nhiễm”, theo Eat This, Not That!