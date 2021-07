Ngày mới với tin tức sức khỏe: Bỏ ngay 5 thói quen xấu đang tàn phá cơ thể bạn

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã giải thích lý do tại sao nơi lưu trữ thực phẩm chính - tủ lạnh của bạn - đòi hỏi các phương pháp tốt nhất để duy trì an toàn thực phẩm cho bạn và gia đình bạn.

CDC Mỹ cho biết: " Tủ lạnh là một trong những thiết bị quan trọng nhất trong nhà bếp để bảo quản thực phẩm an toàn... Một bước rất quan trọng trong việc giữ an toàn cho thực phẩm của bạn là giữ cho tủ lạnh của bạn sạch sẽ", theo Eat This, Not That!