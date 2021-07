CDC Mỹ khuyên gì về việc 'giữ tủ lạnh sạch sẽ'?

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã giải thích lý do tại sao nơi lưu trữ thực phẩm chính - tủ lạnh của bạn - đòi hỏi các phương pháp tốt nhất để duy trì an toàn thực phẩm cho bạn và gia đình bạn.

CDC Mỹ cho biết: " Tủ lạnh là một trong những thiết bị quan trọng nhất trong nhà bếp để bảo quản thực phẩm an toàn... Một bước rất quan trọng trong việc giữ an toàn cho thực phẩm của bạn là giữ cho tủ lạnh của bạn sạch sẽ", theo Eat This, Not That!

1. Lau sạch vết tràn

CDC Mỹ liệt kê đây là mẹo làm sạch tủ lạnh đầu tiên của họ: "Lau sạch vết tràn ngay lập tức - làm sạch các bề mặt kỹ lưỡng bằng nước nóng, xà phòng; sau đó rửa sạch".

2. Tập thói quen vứt bỏ những thực phẩm hết “đát”

CDC Mỹ khuyên: "Mỗi tuần một lần, hãy tạo thói quen vứt bỏ những th.ực phẩm dễ hỏng mà không nên ăn nữa".

Đối với những người không phải là chuyên gia, đôi khi thật khó để xác định chính xác thời điểm thực phẩm đã qua thời kỳ đỉnh cao. CDC Mỹ cho biết: "Nguyên tắc chung để bảo quản trong tủ lạnh đối với thức ăn thừa đã nấu chín là 4 ngày; thịt gia cầm sống và thịt xay từ 1 đến 2 ngày".

Có rất ít thực phẩm trong tủ lạnh mà CDC cho là an toàn để ăn sau một tuần.

3. Cẩn thận khi chọn sản phẩm làm sạch

CDC Mỹ khuyên bạn nên làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất trong việc chọn các sản phẩm làm sạch để sử dụng trong tủ lạnh của bạn Ảnh minh họa: Shuttertock

CDC Mỹ khuyên nên "tránh sử dụng các chất tẩy rửa bằng dung môi, chất mài mòn và tất cả các chất tẩy rửa có thể tạo ra mùi vị hóa học cho thực phẩm hoặc đá viên".

Hãy nhớ rằng đây không chỉ là vấn đề về hương vị. CDC Mỹ cho biết một số sản phẩm tẩy rửa có thể "gây hư hại cho lớp bên trong tủ lạnh của bạn", điều này có thể ảnh hưởng đến việc điều chỉnh nhiệt độ . Họ khuyên bạn nên làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất trong việc chọn các sản phẩm làm sạch để sử dụng trong tủ lạnh của bạn, theo Eat This, Not That!

4. Cân nhắc sử dụng giấm để làm sạch nội thất tủ lạnh

Theo CDC Mỹ, giấm cung cấp a xít tiêu diệt nấm mốc. Họ khuyên bạn nên làm sạch bên trong tủ lạnh bằng dung dịch giấm và nước với lượng tương đương nhau.

5. Nếu tủ lạnh bị trục trặc…

Nếu cúp điện hoặc các yếu tố khác khiến tủ lạnh của bạn không hoạt động, CDC Mỹ khuyến nghị bạn nên đóng cửa tủ lạnh và cân nhắc chuyển nhanh một số thực phẩm được làm lạnh vào ngăn đá để kéo dài thời gian làm lạnh.

Họ khuyên rằng thực phẩm dễ hỏng đã được bảo quản mà không có điện trong hơn bốn giờ thì sẽ không còn an toàn.

Và, nếu sự cố mất điện để lại mùi nồng nặc trong tủ lạnh, CDC Mỹ cho biết rắc baking soda hoặc bã cà phê tươi có thể giúp hấp thụ mùi, theo Eat This, Not That!