Vắc xin Covid-19 mRNA giảm khả năng phát tán vi rút

Cụ thể, nghiên cứu do các chuyên gia từ Đại học Arizona, Đại học Northwestern và Trung tâm an ninh y tế thuộc Đại học Johns Hopkins (đều ở Mỹ) phối hợp thực hiện đã khẳng định có rất ít khả năng để một người từng chủng ngừa vắc xin mRNA mắc phải Covid-19, bởi chúng có khả năng bảo vệ hiệu quả đến 91% cho những tình nguyện viên được tiêm phòng trong nghiên cứu.

Tiến sĩ Jefferey Burgess (Đại học Arizona) nói rõ đây có thể là nguyên nhân mấu chốt khiến người đã hoàn thành chủng ngừa Covid-19 bằng vắc xin mRNA ít có khả năng phát tán vi rút nếu chẳng may mắc bệnh. Nghiên cứu hiện đã được công bố trên tờ The New England Journal of Medicine (tạm dịch: Tập san y học New England).