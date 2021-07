5 thói quen này đang tàn phá cơ thể bạn mỗi ngày

1. Ngồi cả ngày

Các chuyên gia nói rằng người Mỹ không vận động, di chuyển đủ. Chỉ khoảng 20% tập thể dục đầy đủ để có sức khỏe tối ưu. Theo khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ và Hiệp hội Tim mạch Mỹ: Đó là 150 phút hoạt động cường độ trung bình (chẳng hạn như đi bộ nhanh) mỗi tuần, cộng với hai buổi hoạt động tăng cường cơ bắp như như huấn luyện sức đề kháng.

Nếu bạn không thực hiện theo khuyến nghị trên, có thể làm tăng nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch, tiểu đường và sa sút trí tuệ...

2. Sự cô đơn

Cảm giác cô đơn có thể gây ra phản ứng căng thẳng, gây viêm trong cơ thể. Ảnh minh họa: Shuttertock

Đại dịch Covid-19 khiến nhiều nơi phải giãn cách xã hội , nhiều người bị cô lập một thời gian, nhiều nhà khoa học cảnh báo "dịch bệnh thầm lặng" là “sự cô đơn”.

Cảm giác cô đơn có thể gây ra phản ứng căng thẳng, gây viêm trong cơ thể. Các chuyên gia tin rằng chứng viêm có thể tác động tiêu cực đến tim, hệ thống miễn dịch và não. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người cảm thấy cô đơn có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư, bệnh tim mạch và mất trí nhớ.

Để giữ cho cơ thể của bạn hoạt động tốt nhất, hãy cố gắng kết nối với những người khác mỗi ngày.

3. Căng thẳng

Căng thẳng khiến não sản xuất nhiều hormone căng thẳng cortisol, làm suy giảm phản ứng miễn dịch của cơ thể.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, những người trải qua căng thẳng mạn tính dễ bị cảm lạnh thông thường và nhiễm virus như cúm.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ cũng cho biết căng thẳng cũng có thể dẫn đến bệnh tim - nó có thể làm trầm trọng thêm bệnh cao huyết áp và khuyến khích các hành vi không lành mạnh (như ăn quá nhiều hoặc uống quá nhiều rượu) có thể làm suy tim.

4. Uống quá nhiều rượu

Như một bài báo mới trên The Atlantic (Mỹ) lưu ý, những ngày này người Mỹ đang uống nhiều rượu hơn. Sự hấp thụ quá mức đã được bình thường hóa bởi các trạm thử rượu trong siêu thị, những câu chuyện cười về những món đồ ăn chơi có mùi và sự ra đời của "hard seltzer".

Nhưng rượu không giúp trở nên lành mạnh hơn. Uống quá nhiều sẽ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim và hơn 10 loại ung thư. Nó làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn, có thể dẫn đến tăng cân và làm da mất nước, khiến bạn trông già hơn.

Để tránh tất cả những điều đó, các chuyên gia khuyên bạn nên tránh hoặc chỉ uống một chút - nghĩa là không uống quá 2 ly nhỏ mỗi ngày đối với nam và 1 ly nhỏ mỗi ngày đối với nữ, theo Eat This, Not That!

5. Ngủ không đủ

Mất ngủ không chỉ là khó chịu. Ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng giấc ngủ kém chất lượng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng từ ung thư, bệnh tim đến chứng mất trí nhớ.

Đó là bởi vì khi chúng ta ngủ, các hệ thống chính của cơ thể tự sửa chữa, và khi bạn không được nghỉ ngơi đầy đủ, tim, não và hệ thống miễn dịch của bạn không được bảo dưỡng đầy đủ.

Các chuyên gia bao gồm Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia Mỹ khuyến cáo rằng người lớn nên ngủ đủ 7 đến 9 giờ mỗi đêm.