5 triệu chứng Covid-19 có thể không bao giờ kết thúc

Trong một nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington (Mỹ) đã theo dõi 177 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona SARS-CoV-2 ) trong 3 đến 9 tháng - khoảng thời gian theo dõi dài nhất cho đến nay.

Các nhà nghiên cứu phát hiện: 30% trong số bệnh nhân có các triệu chứng không biến mất. Hiện tượng này được gọi là " Covid dài", và những người mắc phải đang báo cáo một loạt các vấn đề về thể chất khiến các bác sĩ bối rối.

Đây là những gì các nhà nghiên cứu nói là 5 điều phổ biến nhất, theo Eat This, Not That!

1. Có thể cảm thấy mệt mỏi

Triệu chứng kéo dài số 1 mà các bệnh nhân báo cáo là mệt mỏi. Một số cuộc khảo sát khác về bệnh nhân "COVID dài" cũng đã đặt điều này ở đầu danh sách.

Các chuyên gia không chắc chắn tại sao nó lại xảy ra, nhưng giả thuyết hiện tại là nó gây ra bởi chứng viêm do hệ thống miễn dịch tạo ra để chống lại virus; hầu hết hệ thống miễn dịch của mọi người trở lại bình thường, nhưng một số thì không. Kết quả: Mệt mỏi sẽ không biến mất.

2. Có thể cảm thấy mất khứu giác hoặc vị giác

Nhiều người bệnh Covid-19 cho biết họ bị mất khứu giác hoặc vị giác Ảnh minh họa: Shutterstock

Triệu chứng được báo cáo nhiều thứ 2 là mất khứu giác hoặc vị giác. Triệu chứng này tiếp tục gây nguy hiểm cho nhiều người mắc bệnh Covid-19.

Các nhà khoa học thần kinh tại Trường Y Harvard (Mỹ) cho biết nguyên nhân có thể là do virus tấn công các tế bào hỗ trợ giúp hệ thống khứu giác (khứu giác) thực hiện công việc của nó. Tin tốt là, các nhà khoa học nói rằng sự mất mát không có khả năng là vĩnh viễn.

3. Có thể cảm thấy đau đầu

Một số người bệnh Covid-19 báo cáo các vấn đề về thần kinh như chóng mặt hoặc nhức đầu.

Đau đầu có thể là dấu hiệu đầu tiên của bệnh - các nhà nghiên cứu của Nghiên cứu về triệu chứng Covid -19 của Vương quốc Anh gọi đau đầu là “con ngựa đen” trong số các triệu chứng ban đầu - và như nghiên cứu này cho thấy, đau đầu kéo dài trong nhiều tháng.

4. Có thể cảm thấy khó thở

Covid-19 gây viêm khắp cơ thể . Ở phổi, điều đó có thể dẫn đến khó thở kéo dài. Các trường hợp viêm phổi Covid-19 có thể làm hỏng các túi khí của phổi, làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn.

5. Có thể cảm thấy đau nhức cơ bắp hoặc cơ thể

Một vị trí khác của chứng viêm đó là các cơ. Chúng có thể bị viêm trong bất kỳ đợt bệnh nào, gây ra cảm giác đau nhức. Trong trường hợp Covid-19, điều đó có thể kéo dài hàng tháng.

Một nghiên cứu khác, Khảo sát triệu chứng Covid-19, cho thấy 2/3 bệnh nhân cho biết bị đau cơ hoặc đau nhức kéo dài, theo Eat This, Not That!