6 cảm giác thèm ăn, đó là dấu hiệu gì?

Dưới đây là 6 cảm giác thèm ăn như vậy và những gì chúng biểu thị về sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn, theo Times of India.

Muối hoặc natri cần thiết cho chức năng cơ của cơ thể. Nếu bạn đang có cảm giác thèm mặn thì đó có thể chỉ là sở thích nhất thời đối với món mặn và không có gì phải lo lắng.

Nếu bạn thường xuyên thèm muối, thì rất có thể cơ thể bạn đang cố gắng điều chỉnh sự mất cân bằng khoáng chất trong cơ thể. Điều này có thể xảy ra do nôn mửa hoặc đổ mồ hôi quá nhiều.

Nếu bạn cảm thấy thèm ăn bánh rán hoặc bất cứ thứ gì quá ngọt, thì đó có thể là sự phản ánh lượng đường trong máu của bạn.

Một nghiên cứu cho thấy cảm giác thèm ngọt rất có thể là do lượng đường trong máu thấp. Vì vậy, khi bạn thiếu năng lượng, bạn có thể thèm ăn một thứ gì đó ngọt ngào.

Mối quan tâm ở đây là, thời điểm bạn ăn đồ ngọt đó, nó có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn, sau đó là sự sụt giảm đường, gây ra một cơn thèm ngọt khác. Để tránh điều này, bạn nên ăn các loại carb phức tạp trong cả ngày để tạo sự cân bằng trong cơ thể.

Người ta thường nói rằng thèm sô cô la là dấu hiệu bạn đang bị thiếu magiê. Nếu chúng ta xem xét các nghiên cứu, hiếm có tài liệu nào chứng thực điều đó. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thèm sô cô la cũng biểu thị lượng đường trong máu thấp, vì nó chứa nhiều năng lượng. Cảm giác thèm ăn cũng có thể là một dấu hiệu của căng thẳng.

Theo quan niệm đầu tiên, cảm giác thèm ăn có thể giống như một lý do khiến lượng carb thấp, nhưng chúng có thể là một dấu hiệu khác của lượng đường trong máu thấp.

Theo các chuyên gia, carb có giá trị như năng lượng, vì vậy thèm ăn carb thường là do lượng đường trong máu thấp. Nên bổ sung lượng carb cỡ nắm tay trong mỗi bữa ăn dưới dạng bánh mì, cơm, mì ống hoặc khoai tây.

Tuy phô mai rất giàu protein và canxi, nhưng việc thèm ăn thì không liên quan gì đến hai chất dinh dưỡng này.

Lý do đầu tiên và quan trọng nhất khiến bạn thèm uống trà hoặc cà phê là quá trình hydrat hóa. Nó thường xảy ra rằng để đáp ứng nhu cầu hằng ngày của mỗi người là từ 2-2,5 lít chất lỏng, và có người thì uống nước, người thì thích uống trà hoặc hoặc cà phê. Một lý do khác là nghiện caffeine , theo Times of India.