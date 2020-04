8 bệnh mùa hè, bạn chớ nên coi thường!

Sau đây là những bệnh và vấn đề sức khỏe liên quan đến cái nóng mùa hè mà bạn cần đề phòng, theo đài NDTV.

1. Ngộ độc thực phẩm

Dùng thức ăn hoặc nước bị nhiễm bẩn là nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc thực phẩm. Cần tránh ăn thịt sống, uống nước bị ô nhiễm và hạn chế sử dụng thực phẩm đường phố mà bạn không chắc về an toàn thực phẩm, vào mùa hè. Đây là những "thứ" mang vi khuẩn gây bệnh phổ biến.

2. Cơ thể mất nước

Tình trạng cơ thể mất nước xảy ra khi lượng chất lỏng thoát ra khỏi cơ thể nhiều hơn lượng hấp thu vào. Cơ thể mất nước là căn bệnh phổ biến nhất trong mùa hè do chúng ta vô tình đánh mất nhiều nước từ cơ thể do đổ mồ hôi quá nhiều hoặc do tiểu tiện.

Triệu chứng chủ yếu của tình trạng cơ thể mất nước là khát nước, có thể lên đến mức không thể chịu đựng được. Cơ thể mất nước nghiêm trọng cũng có thể gây đau đầu, nôn mửa, mệt mỏi kéo dài, thậm chí co giật và tiêu chảy, theo đài NDTV.

3. Ban nhiệt

Tình trạng này xảy do đổ mồ hôi quá nhiều và tắc nghẽn tuyến mồ hôi. Ban nhiệt phổ biến ở những người đổ mồ hôi nhiều và ở trẻ em có tuyến mồ hôi chưa phát triển phù hợp. Ban nhiệt có thể cản trở cơ chế điều chỉnh nhiệt của cơ thể và gây kiệt sức nghiêm trọng.

4. Sốc nhiệt

Các triệu chứng của sốc nhiệt bao gồm cảm thấy yếu sức, chóng mặt, nhức đầu, khô da, chuột rút, thở nông và tăng nhịp tim. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó có thể dẫn đến hôn mê. Để ngăn ngừa sốc nhiệt, hãy hạn chế ra ngoài trong giờ nhiệt lên cao trào là từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, theo đài NDTV.

5. Bỏng nắng

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời gay gắt trong một thời gian dài có thể làm cho da bị đỏ, khô, ngứa và các vết nứt có thể phát triển. Luôn sử dụng kem chống nắng với mức SPF 30 hoặc cao hơn trong mùa hè.

Ngoài ra, hãy chú ý thực hiện các biện pháp phòng ngừa để duy trì độ ẩm của da, theo trang tin The Health Site.

6. Bệnh thủy đậu

Virus Varicella-zoster gây bệnh thủy đậu lây lan qua các giọt nước bắn do người nhiễm bệnh tạo ra trong khi hắt hơi hoặc ho. Những người có hệ miễn dịch yếu dễ mắc phải bệnh này. Bệnh thủy đậu còn có tên khác là bệnh trái rạ, theo đài NDTV.

Đây là một bệnh truyền qua nước phổ biến và chủ yếu gây ra do dùng thực phẩm và nước bị ô nhiễm. Nếu không được điều trị sớm, nó có thể ảnh hưởng đến chức năng gan và gây ra tình trạng sản xuất mật quá mức.

8. Nhiễm trùng chân

Nấm chân là một bệnh phổ biến khác ảnh hưởng đến mọi người trong mùa hè. Tình trạng này xảy ra do mồ hôi hoặc vi khuẩn tích tụ ở bàn chân, đặc biệt là gần móng chân, trong thời tiết nóng.