Điều gì xảy ra nếu bạn uống không đủ nước?

Một cuộc khảo sát, đã thăm dò 1.500 người, cũng cho thấy 1/5 trong số chúng ta uống một ly nước cách đây hơn một tuần.

Thiếu nước có thể gây ra các tác hại lâu dài như táo bón, giảm chức năng thận và sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu và rối loạn tâm thần. Vì vậy, điều quan trọng là phải đảm bảo lượng nước uống theo khuyến cáo, theo Yahoo.

Cách đơn giản nhất để biết bạn có bị mất nước hay không là nước tiểu sậm màu.

Sau đây là những rối loạn cơ thể sẽ xảy ra khi không uống nước.

Tăng nguy cơ đột quỵ

Theo một nghiên cứu, mất nước không chỉ có thể khiến một người mất nhiều thời gian hơn để phục hồi sau đột quỵ mà còn thực sự có thể làm cho bệnh nặng hơn. Nếu không thích uống nước, hãy thử một loại nước trái cây như cam, theo Eat this, not that.

Thận hoạt động kém

Để thận hoạt động tốt, cần nước để làm loãng máu. Không có đủ nước, thận phải làm việc quá sức để lọc máu. Và mất nước nghiêm trọng cũng có thể dẫn đến suy thận hoặc tệ hơn là sỏi thận.

Tim hoạt động kém

Khi mất nước, tim phải làm việc nhiều hơn để duy trì lưu lượng máu khi đứng lên. Nếu mất quá nhiều nước, trái tim sẽ không theo kịp nhiệm vụ này, lưu lượng máu đến não không đủ có thể dẫn đến ngất xỉu.

Nam giới có thể gặp rối loạn chức năng "yêu"

Sự thật phũ phàng? Nam giới không uống đủ nước cũng giống như cây thiếu nước, sẽ bị “xìu”. Ở trạng thái mất nước, cơ thể sản xuất một lượng angiotensin lớn hơn, một loại hoóc môn thường thấy ở những người đàn ông gặp khó khăn trong việc đạt được sự cương cứng ổn định, theo Eat this, not that.

Rối loạn chức năng đường ruột

Cơ thể cần được cung cấp đủ nước để tiêu hóa thức ăn đúng cách và hấp thụ các chất dinh dưỡng tan trong nước như vitamin B và vitamin C.

Đối với ruột, thiếu nước có thể giúp cản trở tiêu hóa và tăng nguy cơ táo bón và rối loạn tiêu hóa.

Mất tập trung

Não bộ được cấu tạo từ 80% là nước, do đó, khả năng và chức năng của bộ não phụ thuộc nghiêm trọng vào nước. Ngay cả mất nước nhẹ cũng làm suy yếu khả năng của não, gây khó khăn cho khả năng suy nghĩ. Một nghiên cứu trên tạp chí Nutrients cho thấy uống nước có thể ngăn ngừa mất trí nhớ và ngăn chặn suy giảm sự chú ý.

Trở nên cáu kỉnh hơn

Hai nghiên cứu từ Đại học Connecticut (Mỹ) cho thấy ngay cả việc bị mất nước nhẹ cũng ảnh hưởng đến tâm trạng và gây ra mệt mỏi và đau đầu.

Làm chậm quá trình trao đổi chất

Không uống nước có thể làm hỏng nghiêm trọng kế hoạch giảm cân của bạn, điều này đã được chứng minh bởi một nghiên cứu từ Tạp chí Nội tiết lâm sàng và Chuyển hóa.

Nghiên cứu cho thấy sau khi uống khoảng nửa lít nước, tỷ lệ trao đổi chất đã tăng 30%. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng việc chỉ tăng lượng nước uống thêm 1,5 lít mỗi ngày sẽ đốt cháy thêm 17.400 calo trong suốt cả năm, giảm được khoảng hơn 2 kg, theo Eat this, not that.

Gây đau đầu

Trước khi uống thuốc giảm đau, bạn hãy thử uống nước khi bị đau đầu. Nghiên cứu chứng minh mất nước cũng có thể dẫn đến đau đầu.

Suy giảm hệ thống miễn dịch

Nước cần thiết để tạo nên những thành phần chính của hệ thống miễn dịch, chuyên gia dinh dưỡng người Anh, Matt Durkin, giải thích.

Da xấu đi

Uống nước thường xuyên rất cần cho làn da. Da đủ nước sẽ căng đầy và làm chậm sự hình thành nếp nhăn. Khi không đủ nước, cơ thể không thể loại bỏ độc tố một cách hiệu quả, ảnh hưởng xấu đến tóc và da, theo Eat this, not that.

Vậy bạn đã cảm thấy khát nước chưa?