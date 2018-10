8 dấu hiệu báo động của đau lưng

Bị thương ở lưng: Khi bạn té ngã, va quệt giao thông hoặc có những va chạm ở lưng và đau đến nỗi muốn đi gặp bác sĩ, nhiều khả năng bạn bị chấn thương cột sống. Bạn nên tiến hành chụp X-quang hay CT để đánh giá thương tích.

Sụt cân: Sụt cân nhanh và không giải thích được chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt. Và khi nó kèm theo đau lưng, đó có thể là một khối u ở xương sống.

Một khối u có thể làm suy yếu cột sống, dẫn đến gãy xương và đau, có thể đè dây cột sống và các nhánh, dẫn đến suy yếu cùng nhiều vấn đề khác.

Không thể kiểm soát bàng quang: Đau lưng kết hợp với mất chủ động tiểu hoặc đại tiện, cảm giác yếu hay tê chân là những dấu hiệu không được phớt lờ. Những triệu chứng này có thể là cảnh báo hội chứng đuôi ngựa vốn thường do sự đè ép toàn bộ bao dây thần kinh ở phần xương sống dưới gây ra, dẫn đến rối loạn ruột và bàng quang.

Đau khiến thức giấc nửa đêm: Trong nhiều trường hợp, đau lưng do tình trạng ngồi làm việc suốt ngày sẽ đỡ hơn khi được nghỉ ngơi. Nhưng nếu thường xuyên thức giấc do đau lưng (mà không phải do chất lượng tấm nệm kém), đó là một cảnh báo.

Nếu kèm theo đó là việc mất đi sự thèm ăn, bị sốt hay tê người, hãy đi kiểm tra sức khỏe ngay lập tức.

Đau dạ dày: Đau dạ dày thường được cảm nhận ở lưng, nghĩa là đau lưng có thể bắt nguồn từ vùng bụng. Tình trạng nghiêm trọng gì cần cảnh giác? Đó là bệnh phình động mạch chủ. Nếu cơn đau nghiêm trọng và kéo dài, bạn cần được cấp cứu.

Co thắt lưng và đau khung chậu: Nếu cơn đau lưng của bạn ít liên tục hơn và xảy ra theo từng cơn co thắt, bạn có thể đang bị sạn thận. Nếu đúng như vậy, bạn cũng có thể nhìn thấy chút máu trong nước tiểu.

Hãy đến bệnh viện để được chẩn đoán và chữa trị kịp thời. Bạn có thể phải tiến hành chụp X-quang để định bệnh.

Loãng xương: Cơn đau có thể qua đi, nhưng nếu nó kéo dài, bạn sẽ cần đến sự trợ giúp của bác sĩ. Bạn có thể cần tiến hành thủ thuật bơm xi măng sinh học cột sống (vertebroplasty) để củng cố nó.

Tê người: Việc chấn thương dây cột sống có thể dẫn đến tình trạng tê liệt vĩnh viễn là lý do đủ để đưa bạn đến phòng cấp cứu, nếu bạn bị đau lưng và tê người, đặc biệt ở chân.

Tình trạng này thường là dấu hiệu cảnh báo tổn thương một hoặc nhiều dây thần kinh vùng thắt lưng. Bạn nên đi khám bệnh càng sớm càng tốt.