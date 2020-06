8 lợi ích tuyệt vời của cái ôm mà ít người biết

Ôm làm giảm mức độ các hoóc môn căng thẳng, từ đó làm tăng số lượng các tế bào chiến đấu. Những tế bào này tiêu diệt vi khuẩn, virus và cả tế bào ung thư, theo The Healthy.

Được tài trợ bởi Viện sức khỏe quốc gia Mỹ, tiến sĩ Tiffany Field, từ Đại học Y khoa Miami (Mỹ), đã tiến hành nghiên cứu về tác dụng của việc ôm, nắm tay hay mát xa đối với bệnh tật và tâm lý ở cả những người khỏe mạnh và những người có bệnh.

Sau đây là những lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên của việc ôm, theo The Healthy.

Cái ôm đưa hệ thần kinh về trạng thái thiền, với nhịp tim thấp hơn và mô hình sóng não thư giãn hơn, có thể giúp giảm tác hại của cảm lạnh.

Một nghiên cứu đã phát hiện cái ôm làm giảm các triệu chứng cảm lạnh do virus ở người bị căng thẳng.

Ôm mang lại hiệu ứng giúp người bị căng thẳng do xung đột giảm được nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp.

Ôm làm giảm mức độ các hoóc môn căng thẳng, như cortisol, từ đó, số lượng các tế bào chiến đấu được tăng lên. Những tế bào này tiêu diệt vi khuẩn, virus và cả tế bào ung thư, tiến sĩ Field cho biết, theo The Healthy.

Chỉ một cái vuốt ve âu yếm nhỏ trong 10 phút trước khi ngủ có thể giúp ngủ ngon hơn, Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia Mỹ cho biết.

Một chút thời gian đụng chạm vào ban ngày cũng có thể cải thiện giấc ngủ vào ban đêm.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng vuốt ve dẫn đến giấc ngủ sâu và phục hồi hơn.

Các tác dụng sinh hóa của sự đụng chạm là tăng lượng chất dẫn truyền thần kinh serotonin chống trầm cảm và giảm đau, đồng thời tăng mức hoóc môn yêu oxytocin.

Mức oxytocin cao hơn dẫn đến tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn và tình yêu nhiều hơn.

Ngoài ra, đối với những người đang bất hòa, ôm nhau có thể giúp làm dịu căng thẳng hoặc ít nhất là cải thiện tâm trạng, theo The Healthy.

Nhưng chỉ với người mình yêu thương!

Cơ thể, được lập trình để thích chỉ người mình yêu thương đụng chạm vào. Đó là cách để thể hiện ngôn ngữ của tình yêu.

Vuốt ve là 1 trong 5 ngôn ngữ tình yêu, có tác dụng tăng cường sự gắn kết.

Không chỉ trong chuyện “yêu” mà cả trong mối quan hệ với người yêu.

Trong một nghiên cứu, được công bố trên Archives of Sexual Behavior, thời gian âu yếm sau khi “yêu” càng dài thì người ta càng hài lòng về chuyện “yêu” và càng hài lòng về mối quan hệ. Hiệu ứng này đúng với cả hai giới, nhưng đặc biệt mạnh đối với phụ nữ, theo The Healthy.

Thời thơ ấu tràn đầy tình yêu thương sẽ dẫn đến một cuộc sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn, theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Science.