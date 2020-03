Muốn ngủ ngon, hãy đắp mền dày hoặc ôm thú nhồi bông

Bạn trằn trọc, xoay bên này, nghiêng bên kia? Bạn đã thử tất cả các thủ thuật để trị chứng mất ngủ.

Có thể có một giải pháp dễ dàng: một chiếc mền dày, theo ET.

Nghiên cứu cho thấy một chiếc mền dày hơn có thể giúp người mất ngủ ngủ ngon hơn.

Bạn đang tìm cách đối phó với sự lo lắng? Mền dày, gối ôm và thú ngồi bông nặng có thể giải quyết vấn đề của bạn.

Những thứ này mang lại cảm giác bảo vệ và an toàn như một cái ôm mỗi khi bạn tiếp xúc.

Có lẽ những vật dụng này mang lại sự thoải mái cho người sử dụng bằng cách kích thích cơ thể, làm dịu thần kinh, tạo sự thoải mái hoặc tiết ra các hoóc môn ngủ, như serotonin và melatonin.

Cơ sở khoa học của điều này bắt nguồn từ liệu pháp chạm sâu, cho rằng sự tiếp xúc an toàn, nặng như ôm chặt, giúp làm dịu thần kinh và thư giãn bằng cách tăng giải phóng serotonin dẫn truyền thần kinh. Liệu pháp này thường được sử dụng với những trẻ có vấn đề về tự kỷ hoặc chú ý.

Khi một người mặc áo nặng, đắp mền nặng hoặc ôm thú nhồi bông nặng, cơ thể sẽ được kích thích để tăng sản xuất các hoóc môn ngủ này, theo ET.

Những người sử dụng các vật dụng này cho biết họ cảm thấy được bảo vệ, an toàn và bớt lo lắng. Cảm giác an toàn hoặc bảo vệ này là lý do chính tại sao các vật dụng nặng được sử dụng để hỗ trợ bệnh nhân bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương hoặc lo lắng.