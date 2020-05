8 lợi ích tuyệt vời của hạt dưa hấu

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ ăn dưa hấu mà bỏ hạt thì thật “phí của trời”. Hạt dưa hấu rất có lợi cho sức khỏe của bạn.

Sau đây là một số lợi ích của hạt dưa hấu, theo The Times of India.

1. Tốt cho tim và hệ miễn dịch

Hạt dưa hấu đã được chứng minh có liên quan đến khả năng miễn dịch mạnh hơn và sức khỏe tốt hơn.

Do sự hiện diện của magiê , hạt dưa hấu còn giúp chữa chứng tăng huyết áp, vốn có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của tim.

Ăn hạt dưa hấu hằng ngày với số lượng vừa phải giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và duy trì huyết áp của bạn.

2. Củng cố xương

Hạt dưa hấu có hàm lượng khoáng chất cao như đồng, mangan và kali. Các khoáng chất này, cùng với các vi chất dinh dưỡng khác, góp phần cải thiện mật độ xương, qua đó giúp cho xương của chúng ta chắc khỏe hơn, theo The Times of India.

3. Tăng cường trao đổi chất

Hạt dưa hấu là một “kho” chất dinh dưỡng như folate, sắt, kẽm, đồng, magiê, kali. Loại hạt này được coi là rất bổ dưỡng, vì chúng cũng chứa nhiều a xít amin , protein và phức hợp vitamin B. Tất cả các chất dinh dưỡng này cùng nhau thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể bạn.

4. Không có chất béo “xấu”

Hạt dưa hấu chứa một số chất béo lành mạnh vô cùng quan trọng đối với cơ thể. Loại hạt này một nguồn a xít béo tốt cho sức khỏe như a xít oleic, a xít linoleic cần cho hoạt động của cơ thể, theo The Times of India.

5. Tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Hạt dưa hấu thực sự hữu ích trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Nó có tác dụng làm giảm mức đường huyết cao ở bệnh nhân tiểu đường nên được xem là một lựa chọn ăn vặt phù hợp cho họ.

6. Giúp da sáng mịn

Dầu hạt dưa hấu được sử dụng rộng rãi như là thành phần chính cho các sản phẩm mỹ phẩm có thể đem đến điều kỳ diệu trong việc điều trị mụn trứng cá và các dấu hiệu lão hóa sớm.

Hạt dưa hấu có chất chống ô xy hóa giúp kéo dài sự tươi trẻ của làn da. Ăn hạt dưa hấu giúp làn da của bạn sáng mịn.

Nếu bạn muốn có làn da thực sự khỏe mạnh, hãy thêm một ít hạt dưa vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Ngoài ra, do sự hiện diện của a xít béo, hạt dưa hấu góp phần ngăn ngừa tình trạng khô da và giúp “thủy hóa” cho làn da bị tổn hại, theo The Times of India.

7. Cải thiện chất lượng tóc

Hạt dưa hấu chứa đầy protein và sắt, vốn được biết đến về khả năng cải thiện kết cấu và chất lượng tóc.

Điều này giúp củng cố các sợi tóc cũng như thúc đẩy việc mọc lại tóc. Bên cạnh đó, nhờ có có hàm lượng magiê cao, hạt dưa hấu góp phần làm cho tóc khỏe mạnh, từ đó ngăn ngừa rụng tóc và hư tổn.

8. Cách sử dụng hạt dưa hấu

Tách hạt dưa hấu ra khỏi quả dưa, để khô rồi rang trong chảo. Sau đó, bỏ hạt dưa đã rang vào trong hộp kín khí.

Sau vài ngày, khi bạn thấy “buồn miệng” thì chúng là một lựa chọn tốt cho sức khỏe. Bạn có thể thêm những hạt nhỏ nhưng “có võ” này vào món rau trộn hoặc ăn chung với các loại hạt khác để tăng thêm lợi ích cho sức khỏe.

Bạn cũng có thể nghiền hạt dưa thành bột và để thưởng thức với cùng hương vị và tác dụng, theo The Times of India.