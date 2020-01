8 mẹo giúp bạn đánh bại chứng say tàu xe

Ví dụ, trên một chiếc tàu di chuyển chậm, mắt bạn có thể gửi tín hiệu đến não rằng bạn không di chuyển, nhưng các hệ thống tiền đình ở não và tai trong kiểm soát sự cân bằng và tư thế lại nhận biết rằng cơ thể bạn đang di chuyển.

Sự không nhất quán này gây nhầm lẫn cho não và gây ra một loạt các triệu chứng, như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, nước bọt tuôn lên, đổ mồ hôi, ợ, co thắt dạ dày, nôn, thở gấp.

Bạn hoàn toàn có thể dùng thuốc để giảm các triệu chứng này. Nhưng nếu bạn muốn thử vượt qua chứng say tàu xe thì đây là một số mẹo, theo One Medical.

1. Kiểm soát tình hình

Ngồi sau vô lăng có thể làm mất chứng say tàu xe. Người lái xe ít bị say hơn hành khách, có lẽ là do não người lái xe phải tập trung cao độ để điều khiển xe. Đặt mình sau tay lái sẽ giữ được sự thoải mái.

Nếu không thể lái xe, bạn hãy thử ngồi ở ghế trước và nhìn thẳng về phía trước, điều này mang lại cảm giác kiểm soát tốt hơn so với ngồi phía sau, theo One Medical.

Nếu phải ngồi ghế sau, hãy thử trò chuyện và phân tâm để giảm bớt nỗi lo . Nếu được thì mở một chút cửa để thông thoáng hoặc tiếp nhận nguồn không khí trong lành và đừng cúi đọc bất cứ gì.

2. Hạn chế ăn uống

Theo dõi mức tiêu thụ thực phẩm, đồ uống và rượu trước và trong khi đi xe. Trước khi đi xe, tránh uống quá nhiều rượu, thuốc lá, và các loại thực phẩm hoặc đồ uống làm bạn khó chịu hoặc đầy bụng. Thực phẩm nặng mùi, nhiều gia vị hoặc chất béo có thể làm nặng thêm các triệu chứng buồn nôn hoặc say tàu xe.

3. Chọn chỗ ngồi

Cố gắng chọn một chỗ ngồi mà bạn sẽ ít có cảm giác đang di chuyển nhất. Giữa máy bay ngang khu vực cánh là vị trí êm nhất trên máy bay. Trên tàu, ở khoang thấp hơn cabin, gần trung tâm của tàu thường êm nhất.

Ngồi tránh xa những người bị say tàu xe. Nghe kể về say tàu xe hoặc nhìn thấy người khác say có thể khiến bạn say theo, theo One Medical.

4. Cân bằng tín hiệu cảm giác của bạn

Nếu bạn say xe , hãy nằm xuống để giúp hệ thống cảm giác của bạn trở nên tương thích. Hãy ngồi ở ghế trước tín hiệu của mắt và của tiền đình của tai trong truyền đến não là giống nhau.

Ngoài ra, nhìn thẳng ra phía trước cũng giúp ích rất nhiều. Bạn càng tăng cường sự phù hợp về giác quan, bạn càng ít bị buồn nôn.

5. Uống gừng trước khi lên xe

Một số nghiên cứu cho biết gừng có tác dụng ngăn ngừa say tàu xe rất hiệu quả. Ít nhất, cũng không có hại. Uống nước gừng nửa giờ trước khi lên xe để có kết quả tốt nhất.

6. Bấm huyệt

Mặc dù hiệu quả của việc bấm huyệt đối với chứng say tàu xe còn chưa rõ ràng, nhưng cũng nên thử - ngay cả khi đó chỉ là hiệu ứng giả dược.

Thông thường, bấm vào huyệt nội quan sẽ giúp giảm cảm giác khó chịu khi đi xe. Huyệt nội quan nằm ở giữa 2 gân ở mặt trong của cổ tay, ở vị trí cách khuỷu cổ tay một khoảng cách bằng 3 ngón tay, theo Motioneaze.

Chỉ cần thuyết phục bản thân rằng bạn có thể đi xe mà không bị say là đã có thể giúp bạn tránh được điều đó.

7. Cứ đi xe rồi sẽ hết say

Chứng say xe sẽ tự hết sau khoảng 3 ngày. Tại sao? Cơ thể con người có khả năng thích nghi với các tình huống rất tốt. Hãy nghĩ rằng rồi sẽ hết say xe, bạn sẽ có thể loại bỏ các triệu chứng nếu bạn hiểu và tin rằng không sớm thì muộn, bạn sẽ khỏi chứng say xe.

8. Uống thuốc

Khi tất cả những cách khác đều thất bại, hãy uống thuốc trước khi lên xe. Tốt nhất là uống trước khi xe chạy 30 - 60 phút, trước khi bạn nghĩ rằng bạn sẽ bị say, theo One Medical.