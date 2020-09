9 loại thực phẩm lành mạnh nhất dành cho tuổi 30

1. Nước dùng xương

Một lựa chọn ngày hôm nay mà chúng ta không biết về một thập niên trước? Đó là nước hầm xương

Monica Amsterdam, giám đốc dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế và Sức khỏe của NJ (Mỹ), cho biết: Nước hầm xương hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh, hệ thống miễn dịch, sức khỏe khớp và giúp giảm cellulite, theo Eat This, Not That!

2. Siêu thực phẩm

Ở tuổi 30, việc quản lý gia đình, công việc và trí não bị đẩy đến giới hạn với tất cả những gì bạn đang trải qua, đặc biệt là khi bạn cố gắng tìm kiếm sự cân bằng cho tất cả những điều đó trong cuộc sống

Lisa Avellino, Giám đốc Thể dục tại NY Health and Wellness (Mỹ), giải thích: Siêu thực phẩm rất cần thiết, đặc biệt là dầu ô liu. Chúng rất giàu polyphenol, là chất chống ô xy hóa bảo vệ não mạnh mẽ. Dầu dừa, cá hồi hoang dã, quả việt quất, nghệ, trứng, rau bồ công anh và quả óc chó chỉ là danh sách ngắn mang lại hiệu suất cao nhất.

3. Cải thìa

Cải thìa có hàm lượng calo thấp, khiến loại rau này trở thành người chiến thắng trong việc giảm cân ở tuổi 30 của bạn. Shutterstock

Giám đốc dinh dưỡng Amsterdam cho biết: Cải thìa có hàm lượng calo thấp, khiến loại rau này trở thành người chiến thắng trong việc giảm cân ở tuổi 30 của bạn. Nó giữ cho huyết áp ở mức bình thường, cải thiện tiêu hóa, giàu folate, và là một chất dinh dưỡng quan trọng trong thời kỳ mang thai và cho con bú, theo Eat This, Not That!

4. Chất chống ô xy hóa

Ở tuổi 30 là lúc bạn có thể bắt đầu thấy một số dấu hiệu lão hóa tinh vi: nếp nhăn và tóc bạc có thể bắt đầu mọc lên. Chuyên gia sức khỏe cá nhân Matt Riemann khuyến cáo: Để giữ cho quá trình lão hóa tự nhiên này diễn ra chậm nhất có thể, hãy ăn nhiều chất chống ô xy hóa.

Các loại quả mọng, trái cây nhiệt đới, các loại rau màu sắc và rau lá xanh là một trong những thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa nhất mà bạn có thể ăn để có được vẻ ngoài và cảm giác trẻ trung.

5. Cá béo và trứng

Các chuyên gia nói rằng khi một người đàn ông chạm ngưỡng 30, testosterone của anh ta bắt đầu giảm 1% mỗi năm. Chuyên gia Riemann nói: Vì vậy, thực phẩm có thể thúc đẩy việc duy trì các hoóc môn cân bằng là rất quan trọng. Cá béo và trứng chứa nhiều chất béo lành mạnh và vitamin D, cả hai đều có thể giúp tăng cường hoóc môn testosterone của bạn, theo Eat This, Not That!

6. A xít folic

Tuổi 30 của bạn có thể là thời điểm bạn nghĩ đến việc lập gia đình và mang thai. Trong trường hợp đó, sắt và a xít folic là chìa khóa.

Carol Cottrill, một nhà tư vấn dinh dưỡng và là tác giả, khuyên bạn nên ăn ngũ cốc ít đường, vì chúng cung cấp sắt và a xít folic. Đối với bữa trưa, hãy ăn một số loại rau lá xanh, chứa nhiều a xít folic và chất chống ô xy hóa!

7. Sữa ít béo

Điểm mấu chốt là bạn bắt đầu mất khối lượng xương sau tuổi 35, vì vậy điều cần thiết là bạn phải tiêu thụ đủ canxi. Tác giả Carol Cottrill gợi ý các lựa chọn ít chất béo như sữa, pho mát, sữa chua và pho mát. Và loại ngũ cốc mà cô ấy gợi ý ở trên để cung cấp a xít folic, thêm vào với sữa để có được lượng canxi bạn cần.

Nếu dạ dày bạn không hợp với các sản phẩm từ sữa, bạn nên tìm các thực phẩm giàu canxi nhất mà không phải là sản phẩm từ sữa, theo Eat This, Not That!

8. Các loại rau trái nhiều màu sắc

Ăn nhiều loại rau trái nhiều màu sắc tốt cho tuổi 30 Shutterstock

Darin Hulslander, Giám đốc điều hành Hiệu suất & Thể chất DNS, giải thích: Tuổi 30 là khi chúng ta bắt đầu thấy sự suy giảm trong quá trình trao đổi chất, vì vậy chúng ta phải tính đến nó. Mức độ căng thẳng của chúng ta cũng có xu hướng cao hơn một chút khi chúng ta kết hôn, bắt đầu lập gia đình và xa hơn là sự nghiệp.

Hãy xem xét thiền hoặc yoga hằng ngày; cả hai đều có thể giúp chống lại một số vấn đề với căng thẳng, chẳng hạn như mức cortisol cao và tích trữ chất béo do căng thẳng. Ăn nhiều rau trái nhiều màu sắc để đảm bảo cơ thể bạn vẫn có thể xử lý điều này ở mức cao nhất.

9. Vitamin E

Có con là điều mà nhiều phụ nữ ở độ tuổi 30 đang nghĩ đến nếu họ chưa bắt đầu lập gia đình. Vitamin E cần thiết cho khả năng sinh sản ở nam và nữ.

Giám đốc dinh dưỡng Amsterdam cho biết: Quả bơ và hạt thông rất giàu vitamin E, rất quan trọng cho quá trình sinh sản. Chúng làm tăng khả năng sinh sản của nam giới và giảm nguy cơ sẩy thai vì chúng giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, theo Eat This, Not That!