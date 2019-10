Ăn gì vào bữa sáng để giúp giảm cân hiệu quả?

Và nguồn protein lý tưởng cho bữa sáng để giảm cân đó chính là trứng, theo The Healthy.

Nghiên cứu cho thấy trứng tăng cường hoạt động trao đổi chất và tăng cảm giác no. Ăn bữa sáng với trứng có thể ngăn chặn việc tiêu thụ thêm calo trong suốt cả ngày.

Nghiên cứu, được tài trợ bởi Tổ chức của Mỹ American Egg Board, được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ và Tạp chí Quốc tế về Béo phì, cho thấy những người ăn trứng vào bữa sáng có thể giảm tới 65% trọng lượng trong 8 tuần so với nhóm đối chứng không hạn chế calo.

Và một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Dinh dưỡng, cho thấy trứng cũng có thể ổn định lượng đường trong máu và ngăn chặn cơn đói.

Giáo sư Alyssa Pike, từ Hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế, gợi ý rằng muốn có một bữa sáng vừa bổ dưỡng vừa đủ năng lượng, mọi người nên tập trung vào thực phẩm giàu protein và chất xơ, bởi vì chúng có thể giúp cảm thấy no lâu hơn. Hãy ưu tiên cho trứng và trái bơ hoặc trứng với bánh mì nguyên hạt.

Tiến sĩ Caroline Apovian, giám đốc quản lý dinh dưỡng và cân nặng tại Trung tâm y tế Boston (Mỹ), nói rằng cảm giác no sau bữa sáng giúp giảm bớt việc ăn vặt trong ngày.

Trứng rất giàu protein, ít calo và có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Một phần lý do để trứng là bữa ăn sáng tuyệt vời là vì trứng là nguồn protein toàn diện, theo tiến sĩ Apovian: chỉ 2 quả trứng có thể cung cấp 180 calo và 14 gram protein giúp no lâu, theo The Healthy.

Cách đơn giản nhất để giảm cân là hạn chế lượng calo hấp thụ vào, và thêm trứng vào chế độ ăn giúp hạn chế lượng calo tiêu thụ.

Ăn trứng vào bữa sáng có thể làm giảm số lượng calo mà một người tiêu thụ trong suốt phần còn lại của ngày.

Nam giới ít vận động trung bình cần 56 g protein mỗi ngày. Phụ nữ ít vận động trung bình cần 46 g protein mỗi ngày.

Như vậy, 2 quả trứng chiếm gần 1/3 nhu cầu protein của phụ nữ ít vận động và hơn 1/4 nhu cầu của nam giới ít vận động.

Trứng cũng cung cấp các vitamin như B12, vitamin B2, selen và vitamin A, Pike nói. Ngoài ra, trứng còn rẻ tiền và dễ chuẩn bị.

Một nghiên cứu trước đây đã so sánh hiệu quả của việc ăn bữa sáng với trứng và bữa sáng có bánh mì ở những người tham gia là nữ thừa cân

Kết quả cho thấy với lượng calo trong cả hai bữa sáng là bằng nhau, thì những người ăn trứng đã ăn ít hơn đáng kể trong suốt phần còn lại của ngày.

Và một nghiên cứu khác cũng báo cáo tác dụng tương tự ở nam giới trưởng thành. Những người ăn trứng vào bữa sáng, đã ăn trưa ít hơn và dường như cảm thấy no hơn những người ăn bữa sáng giàu carbohydrate.

Tuy nhiên, cần phải theo dõi lượng calo. Một nghiên cứu đã báo cáo rằng một bữa sáng với trứng, có tác dụng giảm cân với điều kiện có một chế độ ăn hạn chế calo, theo The Healthy.