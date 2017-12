Trái kiwi tuy nhỏ cỡ trứng gà nhưng lại cuốn hút lạ kỳ nhờ hương vị chua chua ngọt ngọt hấp dẫn và chứa hàng loạt dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.Viện Y học Mỹ khuyến nghị phụ nữ trưởng thành nên tiêu thụ 25g chất xơ mỗi ngày và với đàn ông là 38g. Kiwi lại là trái cây cung cấp lượng chất xơ đáng kể. Một chén kiwi xắt lát cung cấp khoảng 5g chất xơ. Dưỡng chất này giúp bạn cảm thấy no lâu, hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả và có thể giảm cholesterol, theo Livestrong.Kiwi dồi dào vitamin C, đóng vai trò như một chất chống ô xy hóa, loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể để ngăn ngừa bệnh tật. Mỗi chén kiwi chứa 166 mg vitamin C.Không những vậy, kiwi cũng giàu vitamin K. Ăn một chén kiwi xắt lát, bạn có được 89% lượng vitamin K cần thiết mỗi ngày. Vitamin K giúp máu đông khi cần thiết (chẳng hạn như khi đứt tay) và hỗ trợ cơ thể hấp thu vitamin D. Kiwi cũng cung cấp 13% lượng vitamin E cần thiết mỗi ngày.