Ăn uống sai lầm kiểu này khiến não của bạn mau già

Được xuất bản trên Tạp chí Alzheimer & Dementia, tạp chí của Hiệp hội Bệnh Alzheimer (Mỹ) vào ngày 7.1.2021, nghiên cứu đã xem xét tác động của thực phẩm "chế độ ăn phương Tây" đối với người lớn tuổi.

Chúng bao gồm thực phẩm chiên, đồ ngọt, thịt đỏ và thịt đã qua chế biến, sữa đầy đủ chất béo. Theo các nhà khoa học, theo một chế độ ăn Địa Trung Hải nghiêm ngặt với rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá, dầu ô liu, các loại hạt, hạt và các loại đậu, hạn chế các loại thực phẩm khác sẽ giúp não trẻ hơn 5,8 tuổi.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng "Những người tham gia bị suy giảm nhận thức chậm hơn trong những năm theo dõi là những người tuân thủ gần nhất với chế độ ăn Địa Trung Hải, cùng với việc hạn chế các loại thực phẩm thuộc chế độ ăn phương Tây, trong khi những người tham gia ăn nhiều hơn theo chế độ ăn phương Tây không có tác dụng có lợi của các thành phần thực phẩm lành mạnh trong việc làm chậm quá trình suy giảm nhận thức", theo Eat This, Not That!