Bạn có biết, ăn khuya không chỉ tăng cân

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học bang North Carolina (Mỹ) thực hiện, tiến hành trên 97 người trưởng thành ở Mỹ. Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of Applied Psychology, theo Eat This, Not That!.

Tất cả những người tham gia nghiên cứu đều đang có công việc toàn thời gian. Họ được yêu cầu trả lời một loạt câu hỏi. Mỗi ngày trả lời 3 lần, liên tục trong 10 ngày.

Những câu hỏi này có nhiều nội dung khác nhau, chủ yếu là tập trung vào trạng thái thể chất và cảm xúc vào thời điểm trước và sau ngày làm việc. Trước khi ngủ, họ cũng được yêu cầu ghi lại những món đã ăn, uống trong khoảng thời gian từ khi kết thúc công việc đến lúc ngủ

Sau khi phân tích các câu trả lời, các nhà khoa học phát hiện những người ăn uống không lành mạnh vào buổi tối có nguy cơ gặp các vấn đề về thể chất và cảm xúc cao hơn vào ngày hôm sau. Ăn uống không lành mạnh được xem là ăn quá nhiều vào buổi tối, đặc biệt là ăn vặt lúc gần đi ngủ

Những vấn đề thể chất thường gặp là nhức đầu , đau bụng và tiêu chảy. Về mặt cảm xúc, họ cảm thấy hối tiếc, thậm chí tội lỗi vì tối hôm trước đã ăn quá nhiều, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Ngoài ra, họ cũng có xu hướng thay đổi hành vi, có thái độ kém tại nơi làm việc, chẳng hạn có xu hướng ít giúp đỡ đồng nghiệp hơn, rút lui khi gặp những vấn đề khó khăn trong công việc.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết không chỉ ăn uống không lành mạnh mà uống nhiều rượu bia vào buổi tối cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi của họ trong công việc vào ngày hôm sau, theo Eat This, Not That!.