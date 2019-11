Bàn tay ấm nóng 'tố cáo' bạn có thể mắc bệnh viêm khớp dạng thấp

Gần 1,5 triệu người Mỹ bị viêm khớp dạng thấp (rheumatoid arthritis - RA). Bệnh tự miễn này tấn công các khớp, dẫn đến đau, chủ yếu ở tay, cổ tay, bàn chân, đầu gối và khuỷu tay. Nguyên nhân của RA phần lớn chưa được biết, nhưng nghiên cứu mới có thể đã tìm ra cách phát hiện khởi phát của bệnh, theo MBG.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy gì?

Nghiên cứu được công bố trên Scientific Reports đã sử dụng máy ảnh nhiệt để so sánh nhiệt trong tay của những người bị viêm khớp dạng thấp và những người không mắc bệnh.

Nhóm nghiên cứu đã so sánh bàn tay của 31 bệnh nhân viêm khớp với 51 bàn tay khỏe mạnh. Trước đó, 31 bệnh nhân RA đã trải qua các xét nghiệm. Mặc dù được chẩn đoán lâm sàng là có bệnh nhưng hình ảnh siêu âm của họ không cho thấy triệu chứng chính như dấu hiệu viêm màng hoạt dịch hoặc viêm mô bao quanh khớp.

Sau khi phân tích, họ thấy rằng so với nhóm còn lại, nhiệt độ tay của bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp cao hơn (khoảng hơn 31,5 độ C ở lòng bàn tay và 30,2 độ C ở ngón tay).

Tương lai chẩn đoán viêm khớp dạng thấp

Vì hình ảnh siêu âm không phải lúc nào cũng phát hiện ra bệnh, nên việc tìm ra các cách khác để chẩn đoán rất hữu ích cho nghiên cứu và phòng ngừa trong tương lai. Kết quả nghiên cứu này cho phép phát triển phương pháp cải tiến, không xâm lấn để phát hiện sự hiện diện của tình trạng viêm khớp RA, theo MBG.

Hạn chế của nghiên cứu là mẫu nhỏ. Nhưng theo báo cáo khoa học, “các nhà nghiên cứu tự tin rằng ngay cả khi thực hiện trên cỡ mẫu lớn hơn, kết quả vẫn sẽ giữ nguyên”.

Chú ý

Nghiên cứu không khuyến khích bạn bỏ đeo găng tay mùa đông. Cố ý tạo để sưởi ấm khác với nhiệt tự nhiên được sinh ra ở những bệnh nhân có triệu chứng viêm. Nếu bạn bắt đầu nhận thấy lượng nhiệt bất thường ở tay hoặc các khớp khác, hãy cân nhắc việc đến thăm bác sĩ để bảo đảm sức khỏe