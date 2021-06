Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe: Chưa ăn sáng đừng làm những việc này!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe , bạn đọc còn có thể xem các bài viết: 6 dấu hiệu chắc chắn bạn đang trở nên béo phì; Lưu ý về sử dụng thuốc hạ sốt sau tiêm chủng; Vắc xin AstraZeneca cần tiêm đủ 2 mũi để bảo đảm hiệu quả...

4 điều không nên làm trước khi ăn sáng khiến bạn bất ngờ

Có một số hoạt động hoặc thói quen trước khi ăn sáng tưởng như vô hại nhưng lại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Dưới đây là 4 việc cần tránh làm trước khi ăn sáng.

Nên lập danh sách việc cần làm từ đêm hôm trước Shutterstock

Lên kế hoạch những việc cần làm. Ý tưởng viết ra một danh sách công việc cần làm trong ngày sau khi thức dậy nghe có vẻ hay ho. Nhưng theo các chuyên gia, việc này có thể phản tác dụng và khiến chúng ta lo âu vào sáng sớm. Cách tốt nhất là bạn nên viết danh sách này vào đêm hôm trước.

Tập tạ hạng nặng. Thật sai lầm khi có thói quen tập tạ hoặc tập các bài cường độ cao ngắt quãng (HIIT) vào sáng sớm khi đói bụng. Hiệu suất tập luyện sẽ giảm đáng kể. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, một bữa sáng giàu carbohydrate giúp các vận động viên cải thiện được cả thời lượng và cường độ tập luyện của họ. Ăn sáng trước khi tập 1 giờ là được. 2 điều không nên làm trước khi ăn sáng còn lại sẽ có trên trang sức khỏe ngày 24.6.

Vì sao cần thiết tiêm vắc xin Covid-19 trong đại dịch? Vắc xin là biện pháp chủ động để phòng bệnh truyền nhiễm. Nhờ vắc xin chúng ta đã loại trừ được các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm từng gây ra đại dịch trên thế giới như đậu mùa, bại liệt... Với Covid-19, vắc xin là vũ khí hữu hiệu để đẩy lùi đại dịch. Phòng bệnh và ngừa biến chứng nghiêm trọng. Theo PGS-TS Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, đến nay vắc xin Theo PGS-TS Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, đến nay vắc xin Covid -19 được đánh giá là biện pháp hiệu quả trong phòng ngừa các biến chứng nghiêm trọng của bệnh, giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong do bệnh. Vắc xin cũng có hiệu quả trong ngăn ngừa lây nhiễm cho người được tiêm chủng và những người xung quanh. Vắc xin này đã giúp nhiều nước có tỷ lệ bao phủ cao mở cửa trở lại nền kinh tế và góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Nội dung bài viết này sẽ tiếp tục trên trang sức khỏe ngày 24.6.

6 dấu hiệu chắc chắn bạn đang trở nên béo phì

Béo phì là một “bệnh dịch” của Mỹ. Tháng 9 năm ngoái, số người Mỹ bị béo phì - được định nghĩa là có chỉ số khối cơ thể trên 30 - là 42%, cao nhất từ trước đến nay.

Nếu bạn tăng cân và gặp bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến béo phì, hãy gặp bác sĩ để được tư vấn Ảnh minh họa: Shutterstock

Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy bạn đang trở nên béo phì hoặc thậm chí có một trong những tình trạng sức khỏe do béo phì gây ra.

Quần áo của bạn đang chật. Bạn có thể thấy rằng dây thắt lưng của bạn quá chật, quần không cài cúc hoặc đồng hồ đeo tay của bạn bị chật hơn trước đây.

Sưng bàn chân và cẳng chân. Trọng lượng cơ thể tăng lên có thể gây áp lực lên hệ thống tĩnh mạch, hệ thống này mang máu đi khắp cơ thể - ví dụ, từ bàn chân và cẳng chân trở về tim. Cân nặng quá mức có thể khiến các tĩnh mạch đó ngừng hoạt động bình thường, dẫn đến sưng tấy và các vấn đề khác ở các chi này.

Khó thở. Những người bị béo phì có thể tích tụ nhiều chất béo trong và xung quanh ngực, có thể cản trở việc thở. 3 dấu hiệu cho thấy bạn đang trở nên béo phì sẽ tiếp tục trên trang sức khỏe ngày 24.6.

Người thông minh luôn có 9 đặc điểm này, bạn được mấy điều?

Những người thông minh là những người dẫn dắt cuộc sống thông qua những kinh nghiệm học được. Họ có khả năng phán đoán tốt trong các tình huống khác nhau. Và quan trọng, những người thông minh hiểu hành động mạnh hơn lời nói.

Nghiên cứu còn cho thấy những người thường xuyên giao tiếp bằng mắt thường dễ mến hơn Shutterstock

Sau đây là 9 cách tinh tế chứng tỏ bạn là một người thông minh mà không cần phải nói bất cứ điều gì.

Kiên nhẫn. Các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng những người đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra nhận thức, thường kiên trì hơn. Để nâng cao sự kiên trì, hãy lưu ý đến những điều thường khiến bạn mất kiên trì và ghi nhận lại để vượt qua. Hãy nhớ câu nói: Những điều tốt đẹp sẽ đến với những người biết chờ đợi.

Ăn mặc đúng hoàn cảnh. Thông thường, ngoại hình là nhận định đầu tiên mà ai đó đưa ra về bạn. Những gì bạn mặc sẽ nói lên về con người bạn.

Hãy dành một chút thời gian để chuẩn bị tinh thần trước khi ra ngoài. Biết người ta mong chờ điều gì và không cảm thấy bị áp lực khi làm quá mức.

Giao tiếp bằng mắt. Giao tiếp bằng mắt nói lên rất nhiều điều về một người. Nó thể hiện sự tự tin và tương tác với người nói. Giao tiếp bằng mắt biểu tượng cho quyền lực và ảnh hưởng trong tiềm thức đến việc ra quyết định. Nghiên cứu còn cho thấy những người thường xuyên giao tiếp bằng mắt thường dễ mến hơn.