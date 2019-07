Béo phì là thủ phạm gây ung thư nhiều hơn cả thuốc lá

Theo tổ chức này, mức độ ung thư ruột, thận, buồng trứng và ung thư gan do thừa cân gây ra cao hơn hàng ngàn ca so với do hút thuốc lá.

Tổ chức này đã tiết lộ số ca mắc ung thư ruột do béo phì nhiều hơn do hút thuốc lá ở Anh mỗi năm là khoảng 1.900 ca. Ngoài ra, số ca ung thư thận do thừa cân gây ra nhiều hơn do hút thuốc là 1.400 ca, số ca ung thư buồng trứng do thừa cân nhiều hơn do hút thuốc là 460 ca và số ca ung thư gan do thừa cân nhiều hơn do hút thuốc là 180 ca, theo Daily Mail. Các nhà khoa học tiết lộ mặc dù Các nhà khoa học tiết lộ mặc dù hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây ra ung thư, nhưng béo phì hiện đang là nguyên nhân gây ung thư lớn hơn nhiều so với hút thuốc lá.

Nguyên nhân là do, số người hút thuốc đang giảm mạnh, trong khi tỷ lệ béo phì lại tăng gấp 4 lần ở Anh.

Và mặc dù hút thuốc lá có hại hơn, nhưng số người béo phì quá nhiều, dẫn đến tỉ lệ mắc ung thư do béo phì tăng vọt.

Và số người thừa cân nguy hiểm giờ đây đã vượt gấp đôi số người hút thuốc lá, với gần 1/3 người Anh trưởng thành bị béo phì, theo các chuyên gia.

Có khoảng 13,4 triệu người béo phì - không hút thuốc, so với 6,3 triệu người hút thuốc - không béo phì, ở Anh.

Tỉ lệ béo phì đang tăng không ngừng, với 10% trẻ em béo phì lúc 5 tuổi và 20% thừa cân khi 11 tuổi, theo Daily Mail.

Tại sao béo phì lại gây ung thư?

Những người béo phì chưa chắc bị ung thư nhưng họ có nguy cơ cao hơn những người có cân nặng khỏe mạnh.

Nguyên nhân là do các tế bào mỡ hoạt động trong cơ thể, giải phóng các hoóc môn và tín hiệu điện, kích thích các tế bào phân chia và phát triển, theo Daily Mail.

Ung thư xảy ra do lỗi trong việc phân chia tế bào, khiến cho tế bào nhân lên không kiểm soát và hình thành khối u.

Người béo phì càng có nhiều tế bào mỡ hoạt động trong cơ thể, có thể dẫn đến khả năng xảy ra bất thường cao hơn và gây ra phản ứng dây chuyền này càng cao.

Tuy nhiên, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có đến 75% dân số không biết rằng béo phì có thể gây ung thư.

Giờ đây, béo phì đang trở thành thủ phạm gây ung thư nguy hại không thua gì việc hút thuốc lá, theo Daily Mail.

Nghiên cứu khoa học đã tiết lộ nguy cơ gây ra ung thư phụ thuộc vào sự kết hợp của yếu tố di truyền, yếu tố môi trường và lối sống.

Điều này thực sự mang lại niềm hy vọng cho mọi người, các chuyên gia ước tính rằng khoảng 40% trường hợp ung thư có thể được ngăn chặn, chủ yếu bằng việc thay đổi lối sống.

Một chế độ ăn uống lành mạnh cùng với lối sống năng động cũng nên được khuyến khích. Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh khuyên nên tham gia các hoạt động như đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội hoặc chơi tennis trong 150 đến 300 phút mỗi tuần, theo Daily Mail.