Bỏ ăn carb để giảm cân: Những tác dụng phụ bạn phải biết

Carbohydrate (viết tắt là carb) bao gồm hàm lượng đường, tinh bột, chất xơ có trong trái cây, ngũ cốc, rau và các sản phẩm, chế phẩm từ sữa.

Bỏ carb để giảm cân? Giảm cân có thể không phải là điều duy nhất bạn nhận được khi loại bỏ carb trong chế độ ăn uống của mình.

Theo các chuyên gia, có những tác dụng phụ của việc từ bỏ carb mà bạn cần phải biết, theo Eat This, Not That!

1. Bạn có thể trở nên cáu kỉnh

Nếu bạn đột nhiên cảm thấy cáu kỉnh nhưng không biết tại sao, chế độ ăn không có carb mới của bạn có thể là nguyên nhân.

"Cắt bỏ hoàn toàn carbohydrate có thể làm giảm lượng đường trong máu của bạn. Khi cơ thể có trạng thái glucose thấp, tuyến thượng thận sẽ giải phóng các hoóc môn này thông báo cho cơ thể biết rằng cơ thể đang ở trong trạng thái căng thẳng và cơ thể coi nó là 'nguy hiểm đến tính mạng'", bác sĩ nội khoa Sheneen Lalani giải thích, theo Eat This, Not That!

Theo bác sĩ Lalani, điều này có thể dẫn đến các triệu chứng bao gồm lo lắng, cáu kỉnh và khó tập trung.

2. Bạn có thể bị đau đầu dai dẳng

Bác sĩ khuyên nên bổ sung nước vào thói quen hằng ngày nếu bạn muốn giảm lượng carb nạp vào Ảnh minh họa: Shutterstock

Cơn đau đầu đột ngột mà các loại thuốc OTC không thể chạm vào có thể xuất phát từ quyết định loại bỏ carb khỏi chế độ ăn uống của bạn.

Bác sĩ Lalani cho biết: “Khi bạn không ăn đủ đường và lượng đường trong máu giảm, nó có thể gây ra những cơn đau đầu cực kỳ nghiêm trọng”.

Bác sĩ khuyên bạn nên bổ sung nước vào thói quen hằng ngày nếu bạn muốn giảm lượng carb nạp vào để giúp chống lại các triệu chứng trên.

3. Bạn có thể bị táo bón

Chuyển từ chế độ ăn giàu carbohydrate sang chế độ ăn nhiều protein và chất béo có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bạn, thường dẫn đến táo bón.

Thạc sĩ Amanda Terillo giải thích: “Điều này là do chất xơ được tìm thấy trong carbohydrate, chất cần thiết cho quá trình đào thải”.

Tệ hơn nữa, nó có thể dẫn đến các vấn đề tiêu hóa nguy hiểm hơn. Theo bác sĩ Lalani, co thắt dạ dày và tắc nghẽn đường ruột cũng có thể do chế độ ăn kiêng siêu ít carb.

4. Bạn có thể cảm thấy yếu

Từ bỏ carb có nghĩa là bạn đang từ bỏ một nguồn nhiên liệu chính mà cơ thể quen sử dụng - và điều đó có thể làm giảm năng lượng của bạn nhanh chóng.

Chuyên gia dinh dưỡng Arianna Foster, giám đốc biên tập của Carnivore Style, cho biết: “Khi một người từ bỏ carb, cơ thể sẽ bắt đầu cảm thấy suy nhược và mệt mỏi”.

5. Bạn có thể thèm ăn

Bạn có thể bỏ lỡ một số thực phẩm giàu carbohydrate mà bạn đã từng ăn khi bắt đầu cắt giảm chúng khỏi chế độ ăn của mình. Trong một số trường hợp, bạn thậm chí có thể tăng cảm giác thèm ăn nghiêm trọng mà khó có thể bỏ qua.

Chuyên gia Foster cho biết, loại bỏ hầu như tất cả carbohydrate khỏi chế độ ăn uống của bạn sẽ "dẫn đến nguy cơ thiếu hụt chất dinh dưỡng cao, khiến bạn cảm thấy đói hơn và thèm ăn nhiều hơn".

6. Bạn có thể bị "cúm keto"

Mặc dù bạn có thể từ bỏ carb để cảm thấy tốt hơn, nhưng bạn có thể cảm thấy tồi tệ hơn đáng kể trong thời gian ngắn.

Chuyên gia dinh dưỡng Jay Corwin, giám đốc công thức của ASYSTEM, cho biết: “Một trong những tác dụng phụ phổ biến nhất của việc loại bỏ carb là các triệu chứng giống như cảm cúm. Cơ thể bạn đang giải độc và bạn sẽ cần uống nhiều nước và theo dõi cơ thể để xem liệu các triệu chứng có biến mất hay không", theo Eat This, Not That!