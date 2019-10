Các bác sĩ chữa ung thư nói về 10 loại thực phẩm nên hạn chế

Tuy nhiên, một khi bác sĩ chữa ung thư đã lên tiếng, thì bạn cần phải suy nghĩ lại!

Sau đây là những loại thực phẩm có thể gây nguy hiểm cho chúng ta, theo Reader’s Digest.

1. Thịt chế biến

Đứng đầu danh sách thực phẩm gây ung thư là thịt chế biến. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp thịt chế biến nguy hiểm ngang với hút thuốc và amiăng đối với nguy cơ ung thư.

Xúc xích, thịt xông khói và giăm bông làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng

Báo cáo cho biết ăn chỉ 50 gram thịt chế biến mỗi ngày, tương đương khoảng 2 lát giăm bông, có thể làm tăng nguy cơ ung thư ruột lên 18%. Vấn đề không chỉ do thịt mà còn do phương pháp chế biến chính, như xông khói, xử lý, hoặc thêm muối hoặc chất bảo quản, theo Reader’s Digest.

Một số loại thịt chế biến khi được nấu chín, natri nitrit kết hợp với các amin tự nhiên trong thịt tạo thành các hợp chất N-nitroso gây ung thư.

Tiến sĩ Ioana Bonta, bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Trung tâm điều trị ung thư Mỹ ở Georgia cho biết: “Tôi tránh thực phẩm hun khói”.

2. Cá hồi nuôi

Cá hồi nuôi có mức độ độc hại gây ung thư cao hơn nhiều so với cá hồi đánh bắt tự nhiên. Trung bình, cá hồi nuôi có lượng biphenyls polychlorin hóa (PCB) cao gấp 16 lần so với cá hồi hoang dã, gấp 4 lần so với thịt bò và gấp 3,4 lần so với các loại hải sản khác, báo cáo của Nhóm Công tác Môi trường của Mỹ cho biết.

PCBs đã được chứng minh gây ung thư và tác hại lên hệ miễn dịch, sinh sản, hệ thần kinh, nội tiết. Bác sĩ Steven G. Eisenberg, tại Hiệp hội nghiên cứu về ung thư California ở San Diego (Mỹ), cho biết chỉ nên ăn cá hồi đánh bắt tự nhiên.

3. Thịt nướng

Nhiệt độ cao khi nướng tạo ra các amin thơm dị vòng và hydrocarbon thơm đa vòng, gây ung thư.

Tiến sĩ Eisenberg không ăn bất kỳ loại thịt đỏ nào, mà tập trung vào các loại protein có nguồn gốc từ thực vật và cá. Bác sĩ Bonta ăn một lượng nhỏ thịt đỏ nhưng nấu chín cẩn thận.

4. Uống nhiều rượu

Bác sĩ Eisenberg là người không bao giờ uống rượu. Nghiên cứu cho thấy uống nhiều rượu dẫn đến ung thư đầu và cổ, ung thư thực quản, ung thư gan, vú và ung thư ruột, theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ.

Bác sĩ Eisenberg cho biết uống nhiều rượu còn gây ra ung thư tuyến tụy, buồng trứng, tuyến tiền liệt, dạ dày, tử cung và bàng quang. Nếu không thể bỏ rượu hoàn toàn thì cũng nên cắt giảm.

5. Chất béo chuyển hóa

Chất béo chuyển hóa được hình thành khi biến dầu lỏng thành chất béo rắn, trong quá trình hydro hóa, nhằm tăng thời hạn sử dụng và ổn định hương vị của thực phẩm . Chất béo chuyển hóa có trong bơ shortening, bơ margarine, bánh quy giòn, ngũ cốc, kẹo, đồ nướng, bánh quy, khoai tây chiên, thực phẩm ăn nhẹ, thực phẩm chiên, và nhiều loại thực phẩm khác. "Chỉ cần nói không, tiến sĩ Eisenberg nói, tôi không ăn chất béo chuyển hóa bao giờ”.

6. Bánh mì ngọt

Bánh mì ngọt là một trong những thực phẩm làm tăng vọt lượng đường trong máu. Theo một nghiên cứu từ Trung tâm Ung thư của Đại học Texas (Mỹ), tiến sĩ Anderson cho biết việc tiêu thụ thực phẩm có chỉ số đường huyết cao - là những loại làm tăng nhanh lượng đường trong máu - làm tăng nguy cơ ung thư phổi. Những thực phẩm này bao gồm bánh mì trắng và bánh mì ngọt...

Nên thay thế bằng gạo lứt, bánh mì làm từ lúa mì không tinh lọc và bột yến mạch thô, theo Reader’s Digest.

7. Đồ hộp

Đồ hộp được liệt vào danh sách thực phẩm gây ung thư vì hộp đựng được lót bằng lớp bisphenol - một chất gây ung thư, theo tiến sĩ Anton Bilchik, từ Viện Ung thư John Wayne ở Santa Monica, CA (Mỹ). Bisphenol (BPA) gây ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

8. Đồ muối chua

Những thực phẩm này có chứa một số chất bảo quản và nitrat có thể gây ung thư, tiến sĩ Bilchik nói. Ăn nhiều thực phẩm muối chua làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và thực quản, cũng như ung thư tuyến giáp và buồng trứng, theo Reader’s Digest.

9. Thực phẩm nhiều muối

Tiến sĩ Victoria Manax, giám đốc y tế tại Mạng lưới Hành động vì Ung thư của Mỹ, cho biết quá nhiều muối dẫn đến huyết áp cao và dẫn đến nguy cơ mắc một số bệnh ung thư như ung thư dạ dày , mũi, họng và tuyến tụy.

10. Hương nhân tạo