Cách điều trị chứng cuồng ăn vô độ

Những nhân vật nổi tiếng như Công nương Diana, các ca sĩ Britney Spears, Lady Gaga, Lindsay Lohan hay Demi Lovato đều đã phải vật lộn đối phó với chứng này.

Chứng cuồng ăn liên quan đến việc ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng calo cao trong một khoảng thời gian ngắn. Một người có thể ăn tới 3.000 calo hoặc hơn mỗi ngày. Sau khi ăn uống no nê, người đó cảm thấy bực bội, tội lỗi, xấu hổ và hối hận. Để ngăn ngừa tăng cân, họ tập thể dục quá sức hoặc lao vào ăn kiêng. Chứng cuồng ăn thường xảy ra ở tuổi đôi mươi và ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn nam giới, theo chuyên san The International Journal of Eating Disorders.

Nguyên nhân chính xác gây chứng cuồng ăn hiện vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, các yếu tố có thể đóng một vai trò trong việc gây ra chứng cuồng ăn như gien, sức khỏe cảm xúc, cơ địa...

Các triệu chứng của cuồng ăn, theo chuyên san Journal of Abnormal Psychology:

• Ăn uống không kiểm soát được

• Tập thể dục quá mức

• Sử dụng phòng tắm rất nhiều sau bữa ăn

• Trầm cảm hoặc thay đổi tâm trạng

• Bận tâm nhiều tới dáng vóc và cân nặng

• Ăn kiêng, hạn chế calo hoặc tránh một số loại thực phẩm giữa các lần cuồng ăn

• Sống trong nỗi sợ tăng cân và buộc bản thân phải nôn mửa hoặc tập thể dục quá nhiều để ngăn ngừa tăng cân sau khi ăn nhiều

• Kinh nguyệt không đều

• Yếu và vỡ mạch máu trong mắt.

• Rối loạn trào ngược a xít.

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san JAMA Psychiatry cho thấy cuồng ăn làm tăng nguy cơ về vấn đề tâm lý hoặc tình cảm, ăn kiêng , sâu răng nặng và bệnh nướu răng, vấn đề về tiêu hóa, mất nước, tim mạch, lo lắng, trầm cảm, rối loạn nhân cách hoặc rối loạn lưỡng cực, có suy nghĩ tự sát, sưng và đau ở tuyến nước bọt, giảm ham muốn tình dục, sức khỏe da tóc sụt giảm và móng tay giòn, dễ gãy.

Chẩn đoán chứng cuồng ăn

Chẩn đoán bắt đầu bằng cách hỏi bệnh nhân về sức khỏe tinh thần và thể chất, lối sống, tiền sử sức khỏe, sau đó tiến hành kiểm tra thể chất. Các xét nghiệm chẩn đoán như xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu và điện tâm đồ… cũng được thực hiện.

Theo Cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần (DSM-5) do Hiệp hội Tâm thần Mỹ xuất bản, để chẩn đoán chứng cuồng ăn, bệnh nhân phải đáp ứng các tiêu chí sau:

• Các đợt tái phát cuồng ăn mà bệnh nhân cảm thấy không thể kiểm soát.

• Cuồng ăn diễn ra ít nhất

1 lần/tuần trong 3 tháng qua.

• Thanh lọc lượng thức ăn tiêu thụ quá mức bằng cách nôn mửa, nhịn ăn, tập thể dục quá mức và lạm dụng các loại thuốc khác.

Điều trị chứng cuồng ăn

Tâm lý trị liệu: Còn được gọi là liệu pháp nói chuyện, điều này liên quan đến việc thảo luận về vấn đề cuồng ăn với một chuyên gia Còn được gọi là liệu pháp nói chuyện, điều này liên quan đến việc thảo luận về vấn đề cuồng ăn với một chuyên gia sức khỏe tâm thần . Các loại trị liệu tâm lý khác nhau sẽ giúp điều trị chứng cuồng ăn bao gồm trị liệu hành vi nhận thức, trị liệu giữa các cá nhân và điều trị tại gia đình, theo chuyên san British Medical Journal.

Yêu cầu dinh dưỡng: Tham khảo một chuyên gia dinh dưỡng có thể giúp bạn đạt được thói quen ăn uống lành mạnh để tránh đói và thèm ăn vô độ. Ăn thực phẩm bổ dưỡng lành mạnh hằng ngày và không hạn chế lượng thức ăn là rất quan trọng trong việc khắc phục chứng cuồng ăn.

Thuốc: Thuốc chống trầm cảm có thể làm giảm các triệu chứng cuồng ăn khi được sử dụng cùng với liệu pháp tâm lý, theo chuyên san Psychological Medicine.

Nhập viện: Nếu các triệu chứng của cuồng ăn là nghiêm trọng và biến chứng sức khỏe liên tục phát sinh, bạn sẽ phải nhập viện để điều trị.