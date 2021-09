Cách không thể dễ hơn để tránh bệnh nguy hiểm: Đứng nhiều

Ngồi nhiều có hại bằng với hút thuốc. Ngay cả khi bạn tập thể dục mỗi ngày, các nghiên cứu cho thấy ngồi lâu sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim, ung thư và tử vong sớm.

Trong nghiên cứu của Phần Lan do Trung tâm Bệnh viện Đai học Turku, hợp tác với Viện UKK - Trung tâm Nghiên cứu nâng cao sức khỏe , cùng thực hiện, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng đứng giúp cải thiện độ nhạy insulin.

Do đó, tăng thời gian đứng hằng ngày có thể giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính, từ đó giúp tăng cường tuổi thọ, theo Science Daily.

Hoạt động thể chất thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa việc kháng insulin và sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2.

Tuy nhiên, cho đến nay, người ta vẫn biết rất ít về tác động của thói quen ít vận động, so với việc đứng lên nghỉ giữa giờ khi làm các công việc ngồi nhiều và việc đứng lên trong một khoảng thời gian mỗi ngày - đối với tình trạng kháng insulin.

Trong nghiên cứu của Viện Nghiên cứu quốc gia Phần lan, thuộc Bệnh viện Đại học Turku và Viện UKK, các nhà nghiên cứu đã xem xét mối liên quan giữa kháng insulin và thói quen ít vận động ở những người làm các công việc đòi hỏi ngồi nhiều - với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và các bệnh tim mạch.

Kết quả, được công bố trên tạp chí khoa học Science and Medicine in Sport, đã phát hiện ra rằng đứng nhiều giúp cải thiện độ nhạy insulin tốt hơn - cho dù người đó không hoạt động thể chất -so với vẫn ngồi nhiều và ít tập thể dục, hoặc thừa cân, theo Science Daily.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ Taru Garthwaite từ Đại học Turku cho biết, trước đây chưa có bằng chứng nào chỉ ra điều này.

Insulin là loại hoóc môn quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng và điều hòa lượng đường trong máu.

Chức năng insulin bình thường trong cơ thể nếu bị rối loạn, có thể dẫn đến giảm độ nhạy insulin và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và các bệnh tim mạch.

Bệnh tiểu đường loại 2 là một trong những bệnh phổ biến trên toàn thế giới và sự khởi phát của nó thường bắt đầu bằng việc suy giảm độ nhạy insulin - là tình trạng cơ thể không phản ứng với insulin một cách bình thường và lượng đường trong máu tăng lên.

Kết quả còn cho thấy tỷ lệ mỡ trong cơ thể cao là yếu tố tác hại nhiều nhất đối với độ nhạy insulin.

Tuy nhiên, đứng trong một khoảng thời gian mỗi ngày vẫn giúp cải thiện độ nhạy insulin cho dù mỡ cơ thể ở mức cao.

Chuyên gia Taru Garthwaite giải thích, ngay cả nếu không thể thực hiện đủ các hoạt động thể chất, thì tăng thời gian đứng mỗi ngày cũng có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh mạn tính, giúp kéo dài tuổi thọ, theo Science Daily.